彩虹大橋新熱點 台版泰晤士河四大必拍景點MOOK景點家 (2017-09-11 17:10)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
台灣風景豐富多元，觀光區的自行車道也發展興盛，讓遊客們可以愜意地欣賞沿途美景。為了營造新竹市民良好的休閒空間，新竹市政府精心闢建了「十七公里海岸線」，先是將垃圾掩埋場整修為「看海公園」、「海天一線」，再結合新竹漁港娛樂漁船碼頭、港南運河、紅樹林公園、風情海岸、海山漁港觀海台及水港景觀，深受好評，讓遊客驚艷不已。
新竹17公里海岸線「彩虹一橋」 (圖／molly888666)
1. 彩虹橋
新竹17公里海岸線「彩虹一橋」 (圖／molly888666)
17公里自行車道有四座兩兩一組的彩虹橋，七彩鮮豔繽紛的橋身跨越客雅溪，搭配翠綠的紅樹林景觀與藍天白雲，景色十分優美。七彩彩虹橋為國內首創，深受遊客喜愛。
左上彩虹一橋、右上彩虹二橋、左下彩虹三橋、右下彩虹四橋 (圖／molly888666、新竹市政府)
2. 港南運河
港南運河 (圖／新竹市政府)
宛如泰晤士河的港南運河流經港南至金城湖間，沿途景觀優美，日夜都能欣賞到運河兩側絢麗的燈光變化，也可以享受清涼的海風吹拂。運河自北向南穿越港南濱海風景區，東側緊鄰風景區內各設施，西側則與觀光帶自行車道相鄰，能遠眺沿岸海景，完善的風景區設施，為海八景中最適合舉辦各種團體活動的地點。
港南運河 (圖／新竹市政府)
3. 新竹漁港
南寮休閒漁港 (圖／shih.ni)
新竹南寮漁港一帶，原本是漁民謀生興建的漁港，隨著魚源的枯竭，這裡就轉變成休閒漁港。其中這裡的旅遊服務中心周邊，更打造了充滿地中海風情的藍白建築，吸引許多遊客前來打卡拍照。
南寮休閒漁港 (圖／shih.ni)
4. 海山漁港觀海平台
海山漁港觀海平台 (圖／新竹市政府)海山漁港觀海平台位在漁港最前端的橋堤入口處，視野廣闊，為了讓旅客可以登高望遠，特別在此處設計了二層樓高的觀海平台，不僅可觀賞漁港的作業情形，還能眺望香山灘地、蚵架景觀。
海山漁港觀海平台 (圖／新竹市政府)
近期為提升整體設施環境，新竹市政府投入資金進行地景改善工程，打造向海延伸的觀景平台與景觀長廊，提供遊客觀海、看夕陽的舒適休憩空間。
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=16142
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