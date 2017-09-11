敘副外長警告美軍撤離 稱其在敘非法且不可容忍北京新浪網 (2017-09-11 17:49)
[環球網報導 記者 齊瑩]美國主導的國際聯軍多次對敘利亞發動空襲，造成大量人員傷亡。據俄塔社9月11日報導，敘利亞外交部副部長梅克達德10日接受黎巴嫩AlMayadeen電視台採訪時稱，美國軍隊在敘利亞的存在「非法且不可容忍」，因為其並不支持敘利亞政府。
梅克達德表示，美國及其領導的國際聯盟沒有任何辯解的理由，「他們在毀滅敘利亞」，因為他們的空襲殺死了平民，毀壞了經濟基礎設施。「這符合恐怖分子的計劃，卻不符合敘利亞人民的利益」。 梅克達德還說，美國應該從敘利亞撤軍，否則「敘軍方將視其為敵對勢力」。
梅克達德指出，想要和恐怖組織作戰的所有人都應該與敘利亞及其同盟者協調行動。他還表示，代爾祖爾處於敘伊交界處，政府軍在代爾祖爾的勝利對敘利亞有戰略意義，已近乎擊潰「伊斯蘭國」團伙。
此前有媒體報導稱，敘利亞政府軍9日在敘東部代爾祖爾省打擊極端組織「伊斯蘭國」的軍事行動取得重要進展，打破了「伊斯蘭國」對該省首府代爾祖爾市一個軍用機場的長期包圍。敘利亞軍方10日還說，政府軍當天已完全打通通往敘利亞東部城市代爾祖爾的主要公路。這條公路連接代爾祖爾與首都大馬士革，之前已被極端組織切斷4年。隨著公路的打通，政府軍將進一步加快對代爾祖爾的收復行動。
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