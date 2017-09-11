圖說:此月購買指定車款亦可獲得「一年乙式保險含100萬零件險」、「4年保養套裝」或「3年租賃專案」方案，禮遇加乘，尊爵不減。

欣傳媒

幾日前剛結束的義大利蒙莎賽道決賽，Lewis Hamilton順利拿下累積生涯第59勝，車手積分重回首位，整場比賽高潮迭起，廣大車迷的激昂情緒隨著曲折賽道上每個衝刺與進彎跌宕起伏，熱血賽事氛圍沸騰全球。除了車隊的亮眼表現外，Mercedes-Benz在全球的銷售成績亦節節高升。剛公佈的全球銷售報告指出，Mercedes-Benz八月銷售的車輛總數比去年同期增加9%，而今年一到八月的銷售總數，亦比去年同期增長12.8%，也宣告著Mercedes-Benz在九月將以車壇王者之姿，挺進今年的法蘭克福車展，再創化不可能為可能的輝煌扉頁。Mercedes-Benz為了慶祝Mercedes-AMG 五十周年以及Mercedes-AMG Petronas Motorsport車隊的制霸紀錄，並向堅毅不拔的運動精神致敬，九月前48位入主 Mercedes-AMG 指定車款的幸運車主，即可享AMG駕駛學員資格，體驗腎上腺素、速度與精確度三者結合為一的激昂臨場實感，原本看似遙不可及的熱血賽道夢即刻成真。

此外，上月開跑的「星之所向」客戶購車優惠專案在短短一個月中即獲得廣大迴響，台灣賓士及台灣賓士資融特將活動延長至9月19日，回應萬眾車迷期待。駕著愛車駛進五星級住宿飯店的奢華體驗，凡購買指定車款，台北晶華酒店、宜蘭蘭城晶英酒店、花蓮太魯閣晶英酒店及台南晶英酒店任您選擇，購車之餘還能擁有晶華麗晶酒店集團頂級假期，犒賞自己一次輕鬆愜意的高質感輕旅行，一圓數夢的絕佳時機敬請把握。另外，此月購買指定車款亦可獲得「一年乙式保險含100萬零件險」、「4年保養套裝」或「3年租賃專案」方案，禮遇加乘，尊爵不減。

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AMG駕駛學院限量招生 熱血賽道夢一蹴可幾

為了慶祝Mercedes-AMG五十周年且Mercedes-AMG Petronas Motorsport 車隊在F1一連串的精采賽事中拔得頭籌，並響應國內逐漸重視體育的風氣，向堅毅不拔的運動員精神致敬，前48位幸運新科車主於9月購買17/17及之前年式的新世代豪華小型車家族AMG車款、C 43、C 63、GT，16/17年式GLS 63以及17/18年式Mercedes-AMG GT C Edition 50可立即晉升AMG駕駛學院熱血學員，價值六萬元的真實賽道體驗讓喜愛賽車方程式的狂熱車迷一窺激昂刺激的臨場實感，從今天起，車迷們能夠從在螢幕外歡呼吶喊的觀眾，搖身一變，成為賽道上極速競飆的車手。AMG駕駛學院9月限量招生，把握先機一圓美夢。

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星之所向 熱烈延長

因應國人蓬勃旅遊風氣的「星之所向」客戶購車優惠專案在短短一個月中立即獲得廣大迴響，這也反映了台灣賓士一直以來堅持站在消費者的角度，聆聽客戶需求、追求顧客滿意度最大值的終極精神。此月台灣賓士也特將「星之所向」專案延長至9月19日，凡入主Mercedes-Benz車款可獲得價值數萬元「星之所向住宿券」，誠摯邀請新進車主入住晶華麗晶酒店集團旗下台北晶華酒店、宜蘭蘭城晶英酒店、花蓮太魯閣晶英酒店及台南晶英酒店，訂製屬於自己的極致奢華五星級旅程。

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灣賓士資融與您同在 多元優惠專案供您選擇

與台灣賓士攜手的台灣賓士資融亦致力於顧客服務，提供準車主多元購車優惠專案，讓車迷輕鬆摘星。本月購買17/18年式B-Class、CLA/CLA Shooting Brake車款即享有「4年保養套裝」。購買16/17及17/17年式C-Class、E-Class、S-Class即可獲得「4年保養套裝」或「一年乙式保險含100萬零件險」等優惠。為了回饋長期支持Mercedes-Benz的車主朋友，凡以C-Class/E-Class/S-Class家族舊車，不限總代理進口車輛、車齡、里程數，換購上述三大車系家族任一車款，即享額外「舊換新換購補助」，及早換購及早享受。

本多元優惠方案與相關禮遇訊息悉以台灣賓士官網公告內容為主，詳情請洽全台各台灣賓士授權展示中心或連結至官網查詢：www.Mercedes-Benz.com.tw，或歡迎洽詢台灣賓士客戶服務專線：08000-365-24