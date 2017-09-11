圖說:此月奔「Fun」熱力持續沸騰，9月19日前入主smart車款即可獲得晶華麗晶集團旗下酒店住宿卷

欣傳媒

台灣賓士與台灣賓士資融為慶祝9月3日剛與大家見面的#smartPopUpTaipei品牌概念館，並回應上個月好評不斷的smart奔「Fun」夏日優惠專案，此月奔「Fun」熱力持續沸騰，晶華麗晶集團旗下酒店的頂級體驗，繼續陪伴新進車主與smart一起繽紛玩遊台灣各大城市魅力。

#smartPopUpTaipei品牌概念館此次以炫目亮麗的創新精神，大膽撞色時尚繁榮的信義區，台灣賓士資融一同響應顛覆既有的框架突破概念，9月推出全新Agility星智選財務方案，帶給新進車主不同既往的消費體驗，新世代smart潮流車主，可以千變萬化、被允許喜新厭舊、被鼓勵玩弄創意。想與smart一同繽紛，Agility星智選財務方案鼓勵創意有個性的車迷們任性追夢、大膽入手。

smart奔「Fun」夏日專案熱度破表 好評延續

九月各地氣溫仍居高不下，smart奔「Fun」夏日專案亦熱度不減。廣受新科車主好評的「smart奔Fun夏日住宿卷」於本月份持續祭出，凡於9月19日前購買smart車系的新科車主，即贈晶華麗晶集團旗下酒店住宿卷，其中包括台北晶華、宜蘭蘭城晶英、花蓮太魯閣晶英及台南晶英酒店。當五星級酒店的奢華禮讚配上smart車主獨有的熱血玩樂DNA，台灣賓士邀請大家駛出個性、迸出自我、玩出繽紛時尚城市旅行新火花。玩樂夏末，自己的旅程當然要由自己作主!

翻轉既有消費思維 Agility星智選挑戰各種瞬息萬變

台灣賓士與台灣賓士資融為慶祝9月3日剛與大家見面的#smartPopUpTaipei品牌概念館，並呼應smart大膽顛覆的鮮明訴求，於本月亦推出了全新Agility星智選財務方案，鎖定擁有熱血叛逆基因的車迷，帶來翻轉傳統的全新消費思維。Agility星智選財務方案的主打，是令人怦然心動的低頭期款，最低僅需71,000元，就可入主人氣微型都會車款。合約期限內只要輕鬆月付款，即可啟動smart智慧生活，任意優游大街小巷。然而瞬變世代，台灣賓士也允許各種任性善變。Agility期末三項靈活方案，比潮流車主更叛逆瘋狂。倘若您在合約期滿後喜新厭舊，可選擇換購smart最新車款或晉級賓士車款；或者是此情不渝專一車主，在繳完指定期數後把尾款付清，或將尾款再次分期，就能毫無顧忌佔有靈巧smart；又或者面臨計畫與變化的拔河兩難，原本的規劃已不敷需求，在車況符合良好狀態和里程數說明表的條件下，將smart歸還，即可不用再付剩下尾款。三種應變方案皆可選擇，駕馭6.95m世界最小迴轉直徑，輕鬆不費吹灰之力。

另有多重購車優惠 全方位提升smart體驗

除了以上購車優惠之外，於本月購買17/17年式smart fortwo及 smart forfour 的新科車主，還可享有4年/4萬保養套裝、首期免付、一年延長保固以及額外一年的守護星服務，本月份亦提供「增購或換購補助專案」，入主可享「一年丙式保險」，另外「機車換購補助專案」持續進行中，凡本月機車換購新科車主可立即享有「12個月牌照及燃料稅補助」，豐富多元購車優惠，擁有smart的每一天皆繽紛寫意。

欲進一步了解smart品牌資訊和活動內容詳情，請連結至smart官方網站：www.smartcar.com.tw查詢，或來電台灣賓士smart客戶服務專線：08000-365-24。