圖說:Bioré 溫度Café快閃體驗店提供Bioré溫感淨透卸粧精華乳新品試用與溫度咖啡免費招待

欣傳媒

經常上粧的你，想深層卸粧卻又擔心卸後肌膚會乾澀緊繃嗎？Bior＆eacute;推出第一支有溫度的卸粧品--溫感淨透卸粧精華乳，卸粧時輕推按摩釋放舒適溫熱，深入毛孔卸淨層層彩粧，飽含超過50%高濃度的美容保濕精華液，使肌膚清爽水潤，溫度按摩、深度卸淨、亮度提升一次到位，卸粧同時保養，讓你卸出透亮好膚質。而為了提供更深刻的「溫溫卸」美肌體驗，Bior＆eacute;特別於台北信義區街頭打造「溫度Caf＆eacute;」快閃店，內裝以溫暖色調呈現，同時提供Bior＆eacute;溫感淨透卸粧精華乳新品試用、溫度咖啡免費招待等「溫感」體驗，溫暖效果看得見！今(8日)「溫度Caf＆eacute;」首度揭開序幕，Bior＆eacute;代言人孟耿如出席剪綵，成為第一位「溫度Caf＆eacute;」體驗者，全程還有暖男貼心為她服務，四大「溫」情攻勢讓孟耿如臉紅心跳，直呼是最有溫度的咖啡館。

孟耿如親身體驗暖男四大「溫」情攻勢

回首人生不同階段意外透露「專情」

許多事情多了溫度就是不一樣！Bior＆eacute;打造週末限定「溫度Caf＆eacute;」快閃體驗店，店內提供四大「溫感」體驗，包括：「溫溫卸」提供Bior＆eacute;溫感淨透卸粧精華乳新品試用，不但感受卸粧時的溫熱舒適感，並親身體驗「溫溫卸」所帶來的深層卸淨力與水潤保濕感，而每位體驗者還可以免費獲得Bior＆eacute;招待的「溫溫飲」咖啡，邀你停下腳步感受溫度的力量；此外，另有創意溫感牆見證手心溫度的「溫溫心」趣味體驗，以及參與「溫溫拍」拍照上傳活動即可獲得新品試用，全程都將由暖男服務，打造一場極具溫度的奇幻歷程，就是要讓體驗者深刻感受Bior＆eacute;溫感淨透卸粧精華乳「溫溫卸」的美肌魅力。未來Bior＆eacute;還將計畫於下半年推出第二座Caf＆eacute;快閃店，除了強調互動體驗，更要以不同的產品特性發揮創意，讓Bior＆eacute;快閃體驗店每一次都帶給民眾不同的驚喜！

初次登場的「溫度Caf＆eacute;」快閃體驗店，開幕首日由Bior＆eacute;代言人孟耿如出席剪綵，也正式為「溫度Caf＆eacute;」點亮招牌，孟耿如更親身參與四大「溫感」體驗，每個步驟都由暖男溫柔又細心的解說，店內巧思也都與Bior＆eacute;溫感淨透卸粧精華乳「溫感」特質互相呼應，讓孟耿如忍不住讚嘆：「這真的是最有溫度的咖啡館。」活動中孟耿如暢談她從小女孩逐漸蛻變至小女人的歷程，更大方告白，表示自己從學生時代至今，一直都是Bior＆eacute;卸粧產品的忠實愛好者，無論是Bior＆eacute;的卸粧乳、卸粧水、卸粧凝露等產品都用過，外出使用很方便的卸粧棉，更是她的青春回憶，她猶記得是以前和姊妹淘旅行時必備的法寶。孟耿如回首自己人生的不同階段都有Bior＆eacute;卸粧產品陪伴，逗趣地笑稱：「原來我那麼專情」！近期孟耿如戲劇宣傳馬不停蹄，天天都上粧，Bior＆eacute;溫感淨透卸粧精華乳則是她最新的秘密武器，輕輕按摩就能釋放舒適溫熱徹底卸除彩粧，連眼粧也能輕鬆卸淨，還能讓肌膚維持水潤、滑嫩又透亮，讓她在鏡頭前更有自信與魅力。而隨著她在演藝事業上的努力，戲劇作品一部接一部，演技也更加精湛純熟，唯有肌膚多年來始終保持青春如一，孟耿如認為，人生不同階段有不同的生活型態，在工作上粧感需求也不同，她會依據這些因素，選擇最適合自己的卸粧產品，選對卸粧產品就是保養肌膚的根本之道。

Bior＆eacute;溫感淨透卸粧精華乳三度進階 完美上市

溫度按摩、深度卸淨、亮度提升一次到位

許多女性經常使用層疊的彩粧，在職場或約會等場合打造完美膚質，但回到家中卻為卸粧而煩惱，擔心毛孔殘粧導致臉色暗沉、膚況更差，想深層卸粧卻又擔心卸後肌膚會乾澀緊繃，究竟該如何選擇適合自己的卸粧產品呢？今後你將有最完美的選擇，毛孔淨透和水嫩保濕再也不必二選一！Bior＆eacute;推出第一支有溫度的卸粧品--溫感淨透卸粧精華乳，溫度、深度、亮度三度進階，獨特的溫感淨透卸粧技術，在輕推按摩的過程中釋放舒適溫熱，不需用力搓揉，就能深入毛孔迅速溶解，並完整吸附層疊彩粧，就連眼粧都能溫柔卸除，使毛孔清淨通透，徹底達到深度卸淨效果，而飽含超過50%高濃度的美容保濕精華液，更讓肌膚卸粧後也能維持水嫩不乾澀，肌膚亮度提升，輕鬆找回純粹淨透的自然美肌。