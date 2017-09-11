圖說:藝人郭彥甫(左2)、郭彥均(右2)兄弟久違合體，與楊奇煜(右3)、曾子余(右1)、黃志瑋(左1)共組明星夢幻隊，與學子們展開友誼交流賽

欣傳媒

「Inspiring the Future」一直是Mercedes-Benz企業社會責任主軸，在社會參與的部份，以【Mercedes-Benz 星夢想】為名關懷弱勢團體，積極的為青少年、孩童打造光明且充滿希望的未來。而從2016年開始攜手中華基督教救助協會與台電女籃，所啟動至少為期三年的台灣勞倫斯體育公益計畫，正是最佳體現。計畫中的假日體育班從4月開始陸續於台北市、新北市、竹北、彰化等地陸續展開，迄今已有共六個區域，七個陪讀班、共126位學生參與。

搭著世大運剛結束不久的熱潮，且再次宣揚 Mercedes-Benz與勞倫斯體育公益基金會堅信「以運動改變世界（Sport for Good）」的理念，台灣賓士於今日（9月9日）特別舉辦台灣勞倫斯公益體育競賽，邀請參與假日體育班的上百位學生與台電女籃，以及演藝圈對於體育及公益都相當熱心的男藝人們郭彥甫、郭彥均、楊奇煜、曾子余、黃志瑋共襄盛舉，藉由以籃球為主題的競賽，無論是團隊趣味競賽或是3對3鬥牛賽，透過體育活動打開青少年的心房，在運動場上找回自信、找回認同，培養團隊精神與生活方式，減少因課業壓力、家庭失能乃至同儕霸凌衍伸出來的負面影響，進一步降低成長過程中因價值觀扭曲而導致未來重大社會案件發生的風險。此外，也同時更宣告假日體育班將拓展至台灣中南部地區，期望將以運動改變世界的影響力，能在全台灣開花結果。

兄弟久違合體！郭彥均、郭彥甫為公益籃球賽獻愛心

由郭彥均、郭彥甫所領軍的夢幻明星隊，每位藝人都為今天的活動獻上自己的愛心，兄弟倆本來就是學體育出身，對於任何的體育賽事都不會錯過，像是剛結束的世大運，郭彥均幾乎有時間就會到現場支持，並且時刻關注，為所有運動員獻上最大的支持，而這一次的公益籃球賽兩兄弟也久違合體，不但與其他男藝人在籃球場上展現球技，也一同透過運動鼓勵青少年，讓大家了解運動可以改變很多事，找回自信也找回認同，而且現在是新手爸爸的郭彥均，對於孩子的議題也非常關心，認為這一次的以籃球為主的公益體育競賽意義非凡。

郭彥均回憶起自己青少年的時光說到，「我也曾處於青春期的叛逆階段，在那段時期，老師們的用心陪伴、同儕間透過體育活動所營造出的歸屬感，帶給我很大的影響，因此這次一聽到勞倫斯公益計畫的邀約，我與彥甫立即應允參加，希望發揮個人影響力，透過體育傳達正確的人生價值。」

首屆台灣勞倫斯公益籃球活動 幕後推手共襄盛舉

台灣勞倫斯計畫目前透過台電女籃專業的籃球選手一起參與計畫，偕同中華基督教救助協會的全國1919陪讀班網絡，自今年4月正式啟動迄今，台電女籃全隊展現運動家精神實際投入六個城市的假日體育班，許下長達三年的承諾，深入北部、竹北、彰化埔鹽及台中等社區陪讀班，帶領體育班的青少年愛上運動。歷經幾個月來，成效十份卓越，超過五成的青少年在參與後於專注力、團隊合作精神有著明顯提升，並發酵於課業、品格與生活面的進步，更因此讓其中2名學子順利以體保生身份獲得高中升學資格，亦是台灣勞倫斯計畫最佳成績展現。

來自彰化埔鹽的楊友欽老師表示，「假日體育班」開擴了埔盬孩子的國際視野，課程中品格短片、勵志故事，都潛移默化了孩子品格。而台電女籃的職業球員遠從台北下郷來到彰化教孩子打球，更讓孩子們受寵若驚。

台中太平陪讀班參與假日體育班的10個孩子，以前都不愛運動。陪讀班老師朱琬琪師母表示，陪讀班的孩子大都來自單親、外配、隔代教養、身心障礙的家庭。家長收入不穩定，很多都需要靠補助才能生活。「這裡的孩子很沒自信，缺乏自我突破的動力，每當遇到問題就只想逃避！」因此，朱琬琪師母期待藉著運動來建立孩子的自信。

上半年8堂課上完後，琬琪看到了孩子的突破。因為參與假日體育班，這群孩子長期同進同出，漸漸地培養出團隊的凝聚力。今年暑假，琬琪試著挑戰他們承接暑期營隊的小隊輔，而他們也願意承擔責任，讓琬琪倍感欣慰。孩子的改變，讓琬琪十分感謝勞倫斯體育公益計畫。

為使青少年更加體現假日體育班的核心價值，台灣賓士特別舉辦以籃球為主的台灣勞倫斯公益體育競賽，藉由齊聚一堂的籃球盛會，進一步讓假日體育班的青少年們能更加凝聚團隊共識，寓教於樂的方式為自己、為團隊爭取榮譽，並藉由競賽學習運動家精神，了解競賽的價值為認真參與、發揮最大能力，並能收藏無價回憶。

本屆世大運中表現亮眼的中華女籃防守悍將朱育勤此次也下場指導青少年，她用自身經驗鼓勵大家絕不輕言放棄的運動家精神，並提到：「以此次的世大運經驗，雖然面臨許多身高優勢的對手，但憑藉著不服輸的拼勁加上平時的紮實訓練，還是讓我們爭取到銅牌成績，也期望這經驗能讓學生們借鏡，千萬別對現況低頭或氣餒，只要肯努力、找對方向，就一定會有美好的未來等著你！」

9月9日當天賽事中，台灣賓士不僅設計了趣味橫生的投籃競賽，也有相當精彩的三對三鬥牛賽，孩子們為了此次的活動也發揮創意，盡情吶喊出代表自身隊伍的創意隊呼，襯著此起彼落的加油與歡笑聲，展現青少年們最自豪的活力與熱情，並在良性競爭下，將青春與汗水盡情揮發，成為場上最美麗的風景。壓軸好戲則是由明星夢幻隊、台電女籃代表、台灣賓士代表以及勞倫斯英國講師所組成的VIP隊伍，與自3對3籃球賽預賽中獲勝的冠亞軍學子們進行5對5全場籃球賽，在正規的籃球賽制中青少年們發揮年輕優勢，而VIP隊伍則以經驗見長，就在不斷的來回奔跑與投籃中，再加上不時發生的趣味畫面與場邊的加油聲中落幕，最後就在頒獎典禮中，為首屆台灣勞倫斯公益籃球賽劃下句點。

以運動改變世界 你我都能盡一份心力

Mercedes-Benz與勞倫斯體育公益基金會不僅堅信「以運動改變世界（Sport for Good）」，運動所蘊藏的強大能量，更能感動生命的每一時刻。日前勞倫斯公益基金會推出了運動場上年度六大感動人心的影片，邀請全球網友們前往投票，選出最感動人心的影片，前往myLaureus.com進行投票時，你絕對會發現，無論是否為運動迷，但那體育場上的感動時刻，絕對能激勵人心、啟發對生命的熱愛。

此次世大運的舉辦，全台民眾藉由體育賽事相互凝聚感情、相互鼓勵、支持，展現無比強大的正能量，完美呼應「以運動改變世界（Sport for Good）」的精神，也希望大眾們能延續世大運的感動，將此對運動熱愛的能量轉為對勞倫斯體育公益基金會的認同與支持，一起用運動，改變你我所愛的這世界！

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