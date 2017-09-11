圖說:聯合航空負責歐海爾機場營運的副總經理麥克•漢納（前排左三）和星空聯盟美洲區總監蘇珊•麥克勞克林（前排右三）一同參與剪綵儀式，宣布星空聯盟全新的轉機服務。

欣傳媒

星空聯盟在芝加哥歐海爾國際機場推出全新的轉機服務，協助旅客順利轉接星盟成員的航班。這項服務方案率先在聯合航空的營運樞紐˗芝加哥歐海爾機場實施，未來將陸續推行至全球十一個主要國際機場，以無接縫的飛航服務，強化星空聯盟的品牌形象。

這項全新的服務是利用電腦軟體監控旅客的轉機時間，若前段航班發生延誤，系統將自動偵測，顯示無法依照原定時程轉機的旅客與託運行李，並啟動緊急處理機制。

星空聯盟旅客服務部副總經理克里斯欽＆bull;德爾格(Christian Draeger)指出：「對轉機旅客與航空公司來說，有時看似不嚴重的航班延誤也可能引發連鎖效應，令人感到挫折。現在透過我們的轉機服務，只要航班銜接出現問題，服務人員就會即時收到警訊，並於班機抵達時，採取必要措施，確保旅客與行李順利轉機。若無法銜接原定班機，服務人員也會協助旅客重新訂位，儘速安排轉機。」

芝加哥歐海爾國際機場是星空聯盟全球航網的第四大轉運樞紐，每年約有75萬名旅客在這裡轉接星盟成員的航班。

聯合航空負責歐海爾機場營運的副總經理麥克＆bull;漢納(Mike Hanna)表示：「這項轉機服務讓行程緊湊的旅客備感安心，不僅能讓旅客受惠，也更進一步強化芝加哥在全球航空樞紐的領先地位。」

搭乘國際航班的旅客，必須經過海關及移民局的檢查才能辦理轉機。在芝加哥歐海爾機場轉機的星盟旅客，若轉機時間較趕時，可以使用星盟的快速轉機通道 (Express Connection lane)，以節省通關時間。行李若需重新託運，地勤人員也會特別標示並優先處理。除了長榮航空之外、星空聯盟目前在芝加哥歐海爾機場營運的成員還包括加拿大航空、印度航空、全日空、韓亞航空、奧地利航空、哥倫比亞航空、巴拿馬航空、漢莎航空、波蘭航空、瑞士航空、北歐航空、土耳其航空以及聯合航空，總計每周提供超過17,500個航班，飛往全球31個國家、187個航點。

為解決行李漏接後段航班的問題，星空聯盟過去十年已在全球十一個主要國際機場設立轉機服務中心，加速轉機行李的銜接運送。現階段在提升旅客體驗的策略方針之下，星空聯盟進一步擴大服務範圍，為遭遇轉機問題的旅客提供必要的協助，目前在法蘭克福機場、休士頓機場以及慕尼黑機場也已經開始提供相關的服務。