圖說:阿聯酋航空把啤酒節帶上機，設計巴伐利亞美食菜單。(阿聯酋航空提供)

欣傳媒 | 方雯玲整理

每年九、十月此段時間，全球上百萬名旅客總是蜂擁至德國慕尼黑，親自體驗啤酒節的魅力。阿聯酋航空為延續慕尼黑最盛大慶典的熱鬧氣氛，特別將「啤酒節」帶上機。於限定期間內，乘客可於往返杜拜與慕尼黑、法蘭克福、杜塞道夫等班機上，品嚐到充滿德國風味的美味佳餚與飲品！

阿聯酋航空啤酒節，活動時間自2017年9月16日起至2017年10月3日止，往返杜拜與德國航班的各艙等旅客皆可享受特別訂製的菜單內容。凡於這段期間內搭乘阿聯酋航空自杜拜出發前往慕尼黑、法蘭克福、杜塞道夫，或是自這些德國城市飛往杜拜的旅客，皆可於機上體驗一場德國盛宴。

商務艙旅客將可品嚐到各式德國傳統小吃，如撒上岩鹽的椒鹽脆餅，可搭配不同風味的沾醬一同食用；營養滿分的熱帶水果串；以及Baumkuchen、Plum Streusel、Zwetschgen Kuchen等多種巴伐利亞糕點。

阿聯酋航空特地為德國啤酒節設計典型德式餐點，像是烤雞肉與德國麵疙瘩佐香濃蘑菇醬，呈現給往返杜拜與德國各個航點的經濟艙旅客。乘客們可於返家的班機上享用特製德國佳餚，繼續歡慶啤酒節。

要是少了啤酒，怎麼還能稱之為啤酒節呢？阿聯酋航空也特別為旅客獻上慶典中最廣受喜愛的「Paulaner啤酒節專用啤酒」。Paulaner為經官方授權，得在啤酒節上販售啤酒的六家啤酒製造商之一，每年光是於慶典期間的飲用量便超過一百萬公升。

阿聯酋航空一直致力於開發多項季節限定菜色，例如12月份的聖誕節餐點；而這次的德國啤酒節餐點，便是專屬德國航線的最新季節性菜單。

除了啤酒節限定的德國啤酒及傳統小點，最受乘客期待的便是阿聯酋航空屢屢獲獎、並搭配大型個人螢幕的機上娛樂系統ice；阿聯酋航空也提供各式佳餚與美饌、精緻的機上盥洗包、及寬鬆的行李限額給各艙等的乘客。如欲查詢更多飛往德國航班的相關資訊、或瞭解更多阿聯酋航空產品服務，請至阿聯酋航空網站查詢。

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