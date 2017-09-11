圖說: 加拿大航空豪經艙可享優先禮遇及商務艙等級主餐。(加拿大航空提供)

欣傳媒 | 方雯玲整理

今年6月啟動台北直飛溫哥華航線的加拿大航空，歡慶80周年，今(11)日宣布推出自台北出發的豪華經濟艙全面八折起的超值限時優惠，台北直飛溫哥華來回的豪華經濟艙只要30,480元起(未稅)，即日起至2017年9月17日期間，凡至加拿大航空官網訂購由台北出發至美加的豪華經濟艙，就能以更經濟的價格，享受波音787夢幻客機內的更豪華舒適的飛行體驗，不只坐擁更為寬敞的座位與伸腿空間，還可享有一餐與商務艙同等級的美味主食餐點、無限暢飲的精選酒單以及優先報到與登機等禮遇服務！

加拿大航空台灣區總經理陳美至表示：「加拿大航空從1937年成立至今年剛好滿八十周年，無論是在航空界或是一般的業界，要經營到八十年都是非常不容易的，在這個特別的年份裡開航台灣直飛溫哥華的航線、對我們來說別具意義；為了讓更多台灣旅客能夠體驗加拿大航空的飛行服務，這次80周年慶特別推出超值的豪經艙促銷價格，希望大家可以和我們一起體驗加拿大的精彩；搭配上今年冬天限定的溫哥華直飛黃刀鎮的極光專機，不用再賭運氣就能一睹這個全球賞極光率最高的雪國小鎮絕美夜景，也運用加拿大航空在加拿大與美國境內的綿密航空網絡，跟著我們首度以冠名贊助方式合作的天團五月天，一起巡迴他們在十一月份即將於溫哥華與多倫多舉辦的『五月天-人生無限公司加拿大巡迴演唱會』，追極光或追星光兩相宜，都希望成為台灣旅客們飛北美的最佳選擇！」

加拿大航空也特別提醒，此次官網限定的80週年促銷優惠不僅適用於台北直飛溫哥華的航線，包括經由溫哥華轉機至加拿大境內包含黃刀鎮、白馬市、多倫多、蒙特婁等63個機場，以及美國境內包括西雅圖、波特蘭、芝加哥、達拉斯與丹佛等共57個航點皆適用，旅遊日期至2018年4月30日止；每航班優惠機位有限、非所有航班都適用，不適用日期與航班依購買票種規定為准，更多訂票訊息請登入加拿大航空官方網站活動網頁查詢。

【延伸資訊】

加拿大航空官方網站活動網頁：www.aircanada.com/tw/zh/aco/home.html