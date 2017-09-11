中新網9月11日電 據澳洲網報導，為打擊勞工雇傭公司剝削工人的行為，澳大利亞維州政府將引入更為嚴厲的新立法，規定公平工作專員有權對勞工雇傭公司進行突擊檢查並提起刑事指控，同時被發現存在剝削行為的勞動雇傭公司將面臨更嚴厲的制裁等。

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或為澳大利亞最嚴厲立法

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據費爾法克斯傳媒(Fairfax Media)披露，維州政府將於今年稍晚時引入一項改革勞動雇傭行業的新立法，而且這項立法有望成為澳大利亞最嚴厲的同行業立法。

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根據維州政府即將引入的這項新立法，一個由一名公平工作專員領導的法定機構將負責對一個證件審批項目進行監督，該項目將禁止某些「不合適且不恰當」的人經營勞動雇傭公司。同時，違反勞動或移民法規的公司將被吊銷營業執照，甚至面臨民事或刑事制裁。

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維州勞資關係廳長哈欽斯(Natalie Hutchins)在聲明中指出，這一機制將給勞動雇傭行業帶來必要的透明度。同時，企業將需付諸行動，證明他們給與員工的待遇公平公正，如此才能獲得營業許可，否則將面臨巨額罰款。

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剝削或為系統性行為

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在維州政府宣布該計劃之前，費爾法克斯傳媒與澳大利亞廣播公司(ABC)新聞欄目Four Corners 此前進行的一系列調查發現，勞動雇傭公司剝削工人是一種行業性的普遍行為，一些雇傭公司在州或國家邊境附近運營，受有組織犯罪集團管轄，與一些大型公司的勞動力供應鏈存在長期性的合作關係，尤其是零售與建築行業的大型公司。

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調查還發現，在維州農業領域，有上萬名證件不全甚至無任何合法證件的馬來西亞工人通過勞動雇傭公司的介紹，在當地農場打工，包括那些向超市供應農產品的農場。

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去年11月，位於Swan Hill地區的一家大型核果種植商曾被發現在知情情況下，雇傭了被勞動雇傭公司剋扣工資的海外勞工，這家種植商將面臨與涉嫌剝削勞動雇傭公司進行交易的指控。

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專家吁出台全國性機制

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墨爾本皇家理工大學(RMIT University)商業和法律研究生院教授福賽斯(Anthony Forsyth)去年曾針對維州勞動雇傭行業進行了廣泛調查，發現農業與家禽行業存在系統性的剝削行為。他稱，維州政府此次改革要比他預想的更進一步，因為新法案並不局限在高風險的行業內。如此一來，未來將有更多工人受益於此。

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不過，他還表示，維州此次改革將比南澳和昆州計劃在勞動雇傭行業進行的改革更加嚴厲，但受此影響，一些勞動雇傭公司可能被迫轉移至其他監管相對較松的州，從而加劇那些地區的剝削行為。因此，他認為，一個全國性的機制尤為重要，如此才能更有效地打擊剝削行為。

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儘管如此，維州政府的改革舉措依然得到了工會組織的熱烈歡迎。來自全國工人聯合會(National Union of Worker)馬斯(Gary Maas)表示，維州的改革可降低該州最弱勢工人群體所面臨的「痛苦」。