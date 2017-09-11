原標題：韓三大電視台之一SBS會長辭職 曾指示下屬幫朴槿惠

[環球網報導 實習記者 劉昆]據《韓民族日報》9月11日報導，韓國前總統朴槿惠政府時期，曾指示報導局幹部幫助朴槿惠的首爾廣播公司（SBS）會長尹世榮辭職。

尹世榮11日下午3點在SBS節目中表示，辭去會長一職，他稱將所有權與經營權完全分離，自己以輕鬆的心態退休。尹世榮兒子、SBS副會長尹錫珉（音）也從董事職務上卸任，僅保留一家子公司的非常任董事職務。

據韓聯社報導，尹世榮稱，廣播環境日新月異，為改善公司存在的問題，受到了掌控絕對權力的當時政府的影響也實屬萬般無奈。他繼續說，SBS作為一家媒體，從未逾越雷池一步，但現在回頭反思過去之舉，確有失公平報導。尹世榮對此表達了歉意。但韓國媒體工會SBS委員長尹昌鉉在接受《韓民族日報》電話採訪時表示，儘管尹世榮和尹錫珉宣布辭職，工會仍無法接受這一權宜之策。

報導稱，9月5日工會曝光尹世榮於2015年初回歸經營一線后，曾要求報導局的幹部禁止批評朴槿惠政權，隨即工會要求大股東尹世榮和尹錫珉完全推出經營一線。