印國大黨副主席訪美 將會見各界思想家政治領袖北京新浪網 (2017-09-11 17:52)
[環球網綜合報導]據印度《經濟時報》9月10日報導，印度國民大會黨副主席拉胡爾？甘地於當晚前往美國，與全球的思想家、政治領袖以及在海外研究國際、經濟和科技問題的印度專家會面。
47歲的甘地將以在加利福尼亞大學伯克利分校的演講開始他為期2周的美國之行，此次演講的主題為「印度70年——前進中的思考」，期間，他將介紹當代印度的概況及印度的前進道路。
甘地的曾祖父，即印度第一任總理賈瓦哈拉爾？尼赫魯（Jawaharlal Nehru）曾於1949年在伯克利分校發表演講。
甘地在推特（Twitter）上表示：「期待與美國加州大學伯克利分校的學生進行對話以及與海外印度國民大會黨成員的會面。 」
國民大會黨也表示，副主席拉胡爾？甘地將於9月12日上午7點與加州大學伯克利分校的學生進行交流互動。
甘地在美國訪問期間，將會與學術界和科研界等各界人士進行交流，討論諸如人工智慧、納米技術和生物技術等關於新興科技的問題。印度國民大會黨的一位高級領導人曾在早些時候表示，將在政策層面上恢復對知識的重視，這一想法將被重新列入到國民大會黨的願景文件中。
參與甘地訪美準備工作的官員山姆？彼特羅達表示，「此次訪美具有雙向意義，一是與有獨到想法的思想家會面，就關於經濟、科技，以及機遇的事情進行交流，真正了解全球專家的不同見解。」（實習編譯：徐曉熠 審稿：田瑞哲）
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