現代人長時間用3C產品，容易引發俗稱「滑鼠手」的「腕隧道症候群」，三軍總醫院今天(11日)發表研究指出，經臨床試驗證實，體外震波、注射葡萄糖水及注射血小板血漿等3種新型治療方式可有效幫助神經修復，對於治療腕隧道症候群有很好的效果，相關研究成果並陸續發表於知名國際期刊。

三軍總醫院復健部主治醫師吳永燦表示，「腕隧道症候群」俗稱「滑鼠手」，是一種常見的職業病，也是最常見的周邊神經病變，好發於電腦族、長時間過度使用手腕的族群，初期手部會有麻木刺痛感，嚴重恐導致手部肌肉萎縮以及不可逆的神經病變。包括服藥、復健、注射類固醇等傳統治療，療效都有其侷限，即使開刀治療也可能經常復發。

吳永燦指出，三總的研究團隊經臨床試驗證實，包體外震波、葡萄糖水注射與自體高濃度血小板血漿注射，都有顯著療效；以體外震波為例，每1-2週治療1次即可顯著改善症狀。吳永燦：『(原音)透過高強度的震波，它會讓我們身體的一些組織破壞掉，一旦破壞掉可以促進它的修復，最主要是它可以促進氧化氮的增生，促進血管的新生，可以刺激我們身體的生長激素，達到組織修復的過程，最重要是它沒有明顯的副作用。』

吳永燦說，研究團隊以濃度5%的葡萄糖水注射到神經周圍，發現可有效降低神經發炎腫脹，施打3-5次的療效更佳，三總於8月發布全球第一篇「超音波導引葡萄糖水注射」臨床試驗，並發表在國際頂尖知名的「梅約診所學報期刊」(Mayo Clinic Proceedings)。吳永燦：『(原音) 其實葡萄糖水對神經的修復真的是有幫助的，我們的研究是全世界第一次的臨床試驗，我們證實5%的葡萄糖水對神經注射是可有效降低神經發炎腫脹跟改善治療症狀的方法。』

吳永燦表示，體外震波及葡萄糖水注射適用於輕度或中度的「腕隧道症候群」患者。至於「自體高濃度血小板血漿」注射(PSP)則是以其中豐富生長的因子與抗發炎細胞激素，達到促進神經修復的效果，3種治療方式中其療效最佳，適用度或嚴重的患者。不過，目前這3種治療健保都不給付，以「自體高濃度血小板血漿」注射費用最高，一次約需新台幣1,5000元，其他2項每次約千元左右。