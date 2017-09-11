競標東芝記憶體 鴻海：我們出價仍最高中央社 (2017-09-11 17:30)
（中央社北京11日綜合外電報導）鴻海集團表示，他們出價2.1兆日圓（台幣5859億元）收購東芝（Toshiba）記憶體晶片部門的提案，至今尚未被其他對手超越。
彭博社今天報導，鴻海發言人胡國輝說：「新東家的責任，無疑是推展研發及擴大產能。」他並補充：「我們的提案最好也最簡單，至今其他對手都比不上。」
胡國輝7日接受彭博社訪問時，透露鴻海競標案細節：鴻海將持股25%，蘋果（Apple）和金士頓科技（Kingston Technology）各持20%，鴻海去年併購的夏普（Sharp）持有15%，軟體銀行（Softbank）持股10%，東芝則保有10%股份。
他當時還說：「由客戶組成收購團隊，意味將提供穩定的資金來推展研發，同時也保證將有更多客戶等著購買他們的產品，只要他們能提高產能。」
貝恩資本（Bain Capital）及SK海力士（SK Hynix ）合作的競標團隊，據傳目前出價也約2.1兆日圓。KKR 集團領導的收購團隊據悉出價約2兆日圓。
胡國輝針對對手的提案表示：「不要把反壟斷主管機關看得太好對付。複雜的操作，結果可能是冗長的審理過程，甚至最終被否決。」1060911
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