結束以後最新排名，納達爾穩坐球王寶座，領先第二名的費德勒將近兩千分；而西班牙選手穆古魯莎則首次登上世界第一，詹詠然也靠美網冠軍跳到生涯新高的第三名。



（陳楷報導）



納達爾拿下生涯第16個大滿貫，同時繼續保持世界排名跟年終排名第一位，費德勒雖然在八強出局，但排名則追平去年五月以後的新高，爬到第二位。20歲的德國的齊瑞耶夫則升上生涯新高的第四位，喬柯維奇跌到第六名。首次打進大滿貫決賽的南非安德森跳到第15名。



盧彥勳62名保持臺灣第一，而莊吉生拿下世大運金牌以後延續手感在大陸張家港拿下個人生涯第二個挑戰賽冠軍，排名跳到240名，不過莊吉生本週代表中華隊參加台維斯杯對南韓的保級戰，下週又會扣掉去年南昌四強的35分排名下跌。雙打則以謝政鵬105名最高。



WTA女子排名則因為小威廉絲懷孕生產而陷入戰國時代，普莉絲可娃當了兩個月的世界第一後在美網八強出局，西班牙的穆古魯莎雖然還比普莉絲可娃早一輪16強就落馬，但憑著溫布敦的冠軍積分讓她成為WTA史上第24位球后。詹詠然爬到生涯新高的雙打世界第三，詹皓晴第12名不變，謝淑薇上升六名到37名。



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