德國抱怨難民救濟金高於他國 要求歐盟統一標準北京新浪網 (2017-09-11 16:37)
[環球網報導 實習記者 朱夢穎]據德國《明鏡》周刊網站9月9日報導，德國內政部長托馬斯？德邁齊埃要求歐盟制定避難申請者救濟金統一標準並提供法律保護。他表示，德國對難民提供的救濟金額明顯高於歐盟他國。
德邁齊埃稱，德國的生活成本比眾多歐盟國家都高。在歐盟避難申請者救濟金均等框架內，「依據各個國家購買力」，相應提高救濟金標準也是可以考慮的。
德邁齊埃還呼籲在歐盟範圍內統一相關的庇護程序和法律保護程序。德邁齊埃抱怨道，在德國有很多被拒絕的避難申請者因反對政府決定而向法院提出上訴。他表示，「這些被拒絕的尋求庇護者可以通過各種法律訴訟方式來推遲被遣返時間」，這也需要歐盟範圍內的整體協調。
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