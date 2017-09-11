澳大利亞男孩12歲決定變性 2年後又後悔北京新浪網 (2017-09-11 17:19)
中新網9月11日電 據澳洲網9月11日報導，在12歲的時候，澳大利亞男孩米切爾(Patrick Mitchell)遭遇了「性別困擾」，那時他決定做一名女孩子。但是「當了」兩年的女孩子后，14歲的米切爾卻又反悔了。\r\n\r\n
來自澳大利亞的米切爾生來便是「男兒身」，12歲的時候，米切爾卻有了「女兒心」。在服用了媽媽的雌性荷爾蒙激素藥物，養長了頭髮，女性特徵發育后，米切爾如願以償當上了女孩。但是這時候米切爾的心意又改變了，他覺得還是「男生」更適合自己。\r\n\r\n
14歲的米切爾說道：「我開始向女孩子的方向發展，這就是我當時想要的，但是現在一切變得不太一樣了。你可以想像當個女孩和當個男孩的感覺，但當你真的變了，一切還是很不同的。」\r\n\r\n
媽媽艾莉森表示這一切要「怪」當時為米切爾做性別診斷的醫生，因為他們「過快地將米切爾分類」。服用雌性激素藥物的一些作用是永久的，米切爾需要靠手術來切除乳房。不久后米切爾和媽媽將奔赴韓國進行手術，韓國是僅有的幾個可以為14歲青少年做相關手術的國家之一。米切爾希望自己可以很快像正常男孩一樣游泳，做運動。\r\n\r\n
而媽媽艾莉森則表示：「我不會後悔，你不要輕率地做出這些決定。對於米切爾經歷的那些黑暗時光我感到很抱歉，但我為現在的米切爾感到高興。」
責任編輯：李夏君
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Brother TN-265M 原廠紅色高容量碳粉匣
- NUCELLE 真皮安妮塔珠飾mini後揹包 共四色
- PRADA Vitello Daino系列三角LOGO荔枝紋小牛皮斜背小包(皇
- 【caesar凱撒衛浴】逸潔電腦馬桶座(TAF191)
- 【SMART STRIP】環保去漆劑 ★贈３吋毛刷及刮刀★(1加侖裝)
- A&F 女裝 亮片文字貼布口袋刷毛長袖帽T(淺灰)
- 【MICHAEL KORS】Electronics IPad Mini保護套(深藍/8卡)
- Hurtta保暖機能性外套超輕防潑水透氣《全護機能衣》背長55c
- Travel Fox (男)- 光采 全牛皮都會慢跑運動鞋- 咖
- 【Pansy】日本皇家品牌 男士手工 止滑 時尚菱格 室內拖鞋 -
拉斯維加斯槍擊案嫌犯此前有犯罪記錄 已身亡【北京新浪網】
賭城槍擊 目擊者：槍手掃射5分鐘以上【中央社】
賭城槍擊凶嫌愛豪賭 父親為銀行搶劫犯【中央社】
韓國效仿中國中秋放假10天 但首爾這群人卻想哭【北京新浪網】
美國每年3萬人死於槍擊 為何仍換不來控槍？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》