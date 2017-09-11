中新網9月11日電 據澳洲網9月11日報導，在12歲的時候，澳大利亞男孩米切爾(Patrick Mitchell)遭遇了「性別困擾」，那時他決定做一名女孩子。但是「當了」兩年的女孩子后，14歲的米切爾卻又反悔了。

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來自澳大利亞的米切爾生來便是「男兒身」，12歲的時候，米切爾卻有了「女兒心」。在服用了媽媽的雌性荷爾蒙激素藥物，養長了頭髮，女性特徵發育后，米切爾如願以償當上了女孩。但是這時候米切爾的心意又改變了，他覺得還是「男生」更適合自己。

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14歲的米切爾說道：「我開始向女孩子的方向發展，這就是我當時想要的，但是現在一切變得不太一樣了。你可以想像當個女孩和當個男孩的感覺，但當你真的變了，一切還是很不同的。」

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媽媽艾莉森表示這一切要「怪」當時為米切爾做性別診斷的醫生，因為他們「過快地將米切爾分類」。服用雌性激素藥物的一些作用是永久的，米切爾需要靠手術來切除乳房。不久后米切爾和媽媽將奔赴韓國進行手術，韓國是僅有的幾個可以為14歲青少年做相關手術的國家之一。米切爾希望自己可以很快像正常男孩一樣游泳，做運動。

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而媽媽艾莉森則表示：「我不會後悔，你不要輕率地做出這些決定。對於米切爾經歷的那些黑暗時光我感到很抱歉，但我為現在的米切爾感到高興。」