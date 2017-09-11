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中新網9月11日電 據南美僑報網報導，智利手機租房應用軟體Dada Room 近日進行的一項調查表明，大多數智利年輕人離開父母外出租房獨立生活的年齡在27周歲。

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據報導，根據這項調查，智利年輕人計劃離開家庭外出租房獨立居住的平均年齡在27歲左右；阿根廷和墨西哥為28歲；而秘魯年輕人離開家庭獨立生活的年齡是拉丁美洲最高的，達到29歲。

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據悉，全球範圍內離開家庭獨立生活的年輕人中，平均年齡最小的國家是瑞典，只有20歲。然而並不是所有國家的年輕人離開家庭獨立生活的年齡都那麼低。

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歐洲統計局(Eurostat)的調查指出，克羅埃西亞人要在31.9歲時才會離開家庭獨立生活，斯洛伐克人離家獨立的平均年齡達到30.7歲，而馬爾他人獨立生活的平均年齡也達到30.1歲。

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Dada Room 的調查還指出，一般來說，離開家庭獨立生活的年齡越大，結婚的年齡也越晚。經合組織發佈的2016全球社會全景報告中指出，1990年，男人離家獨立的平均年齡約為27歲，女人為25歲；而到2014年，男人離家獨立的平均年齡約為34歲，女人為31歲。

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專家指出，一般來說，無論是智利的年輕人還是全球其他國家的年輕人，只要超過25歲就應該獨立生活。