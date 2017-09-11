秘魯央行：秘魯人買房平均要用35年北京新浪網 (2017-09-11 17:04)
中新網9月11日電 據南美僑報網報導，秘魯中央儲備銀行(BCR)近日表示，對於一名普通的秘魯民眾來說，要完全買下一棟屬於自己的房子需要花費35年時間。\r\n\r\n
秘魯中央儲備銀行指出，目前秘魯民眾購買一棟房子的平均還貸時間已經由2010年的20年增長為2017年的35年，增長幅度高達33.8%。然而，綜合銀行公佈的其他數據指標，目前秘魯人平均買房還貸年份已經開始減少。\r\n\r\n
秘魯中央儲備銀行的數據還指出，今年秘魯的每平方米平均房屋價格與2015和2016年相比都有所增長，與去年同期相比，今年秘魯的房價平均每平方米增長3.8%。\r\n
責任編輯：李夏君
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