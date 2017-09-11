疫苗接種有成效 巴西流感病例一年降八成北京新浪網 (2017-09-11 17:04)
中新網9月11日電 據南美僑報網報導，巴西衛生部6日公佈的數據顯示，截止8月28日，今年巴西的流感病例共2070例，和去年同期的11062例相比減少了81%。\r\n\r\n
據報導，2016年，巴西因感染流感而死亡的病例數量為2007例，今年降到了361例。此外，今年流感流行的主要型別為H3N2流感病毒，去年則為H1N1流感病毒。\r\n\r\n
巴西衛生部部長里卡多 巴羅斯表示，流感病例的減少主要是由於接種疫苗的人數增加。「當發病率較低的時候，人們就放鬆了對病毒的警惕性。但隨著流感疫情的嚴重，接種疫苗的人數就大量增長，疫苗對於預防流感是至關重要的。」他說。\r\n\r\n
為了降低流感病例數量，巴西衛生部在今年4月17日至6月9日開展了疫苗接種的宣傳活動。在衛生部的宣傳下，今年有5180萬巴西人接種了流感疫苗，佔到了衛生部目標受眾群體數量的87.5%。\r\n\r\n
另外，由於優先接種群體的接種數量不多，巴西衛生部授權各州各市進行全民疫苗接種。該舉措的目的是避免流感疫苗劑量的浪費，此外疫苗在冬季之前接種更加有效，因為冬季是流感的高發時期。\r\n\r\n
巴羅斯表示，今年衛生部為預防流感投入了40億雷亞爾，提供的疫苗種類有19種。
責任編輯：張艾京
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【SEIKO精工】自動上玄機械運動潮流腕錶(SRP485)
- New Balance 紐巴倫-經典復古鞋-男
- 石頭記 石榴石平安珠-吉祥如意
- 【CITIZEN星辰】Eco-Drive光動能 時尚簡約三眼計時腕錶-銀
- 【國際牌】LJ系列11-13坪變頻冷暖一對一CS-LJ80YA2/CU-LJ80
- SEIKO 精工5號盾牌日曆機械腕錶(SNKN90J1)-銀x玫塊金框/44m
- Oris 豪利時 Williams鏤空日期機械腕表-灰/42mm
- 【荒野 wildland 】女款 中長版 貉子毛保暖羽絨外套_芋紫
- 【范登伯格】克拉瑪●75萬針超高密度貴族世家地毯/地墊-莫娜
- NEW BALANCE-TIER 2 女復古鞋-紅
拉斯維加斯槍擊案嫌犯此前有犯罪記錄 已身亡【北京新浪網】
賭城槍擊 目擊者：槍手掃射5分鐘以上【中央社】
賭城槍擊凶嫌愛豪賭 父親為銀行搶劫犯【中央社】
韓國效仿中國中秋放假10天 但首爾這群人卻想哭【北京新浪網】
美國每年3萬人死於槍擊 為何仍換不來控槍？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》