中新網9月11日電 據南美僑報網報導，巴西衛生部6日公佈的數據顯示，截止8月28日，今年巴西的流感病例共2070例，和去年同期的11062例相比減少了81%。

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據報導，2016年，巴西因感染流感而死亡的病例數量為2007例，今年降到了361例。此外，今年流感流行的主要型別為H3N2流感病毒，去年則為H1N1流感病毒。

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巴西衛生部部長里卡多 巴羅斯表示，流感病例的減少主要是由於接種疫苗的人數增加。「當發病率較低的時候，人們就放鬆了對病毒的警惕性。但隨著流感疫情的嚴重，接種疫苗的人數就大量增長，疫苗對於預防流感是至關重要的。」他說。

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為了降低流感病例數量，巴西衛生部在今年4月17日至6月9日開展了疫苗接種的宣傳活動。在衛生部的宣傳下，今年有5180萬巴西人接種了流感疫苗，佔到了衛生部目標受眾群體數量的87.5%。

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另外，由於優先接種群體的接種數量不多，巴西衛生部授權各州各市進行全民疫苗接種。該舉措的目的是避免流感疫苗劑量的浪費，此外疫苗在冬季之前接種更加有效，因為冬季是流感的高發時期。

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巴羅斯表示，今年衛生部為預防流感投入了40億雷亞爾，提供的疫苗種類有19種。