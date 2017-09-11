中新網9月11日電 據澳洲網報導，澳大利亞聯邦政府11日發佈的慈善事業數據顯示，澳民眾和企業繼續慷慨地奉獻著自己的時間和金錢。而且比起十年前，更多的澳人奉獻出了自己的時間，不過捐款的澳人比起十年前卻來得少了。

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最新的慈善事業數據顯示，2016年澳洲個人總共捐款125億澳元，81%參與捐款的澳人捐款金額都出現了大幅上升。接近4/9的澳洲成年人在2016年奉獻了自己的時間進行志願者服務，服務總時長達到9.32億個小時，在10年的時間里增加了9600萬個小時。

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社會服務部部長波特(Christian Porter)表示，「這些令人難以置信的數據顯示出澳大利亞人是多麼的慷慨。」

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數據還顯示，商業慈善事業在2015至2016財年的捐款總額達到175億澳元，比起10年前的33億出現了大幅增長\r

