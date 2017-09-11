台東舊火車站區「魅力商店群」 縣府辦理公開招租中央社 (2017-09-11 17:00)
台東舊火車站區「魅力商店群」 縣府辦理公開招租
(中央社訊息服務20170911 17:00:24)由台東縣政府推動位於台東市舊火車站黃金地段的魅力商店群，4間獨棟、格局不同的店面，自106年9月11日起公告招租，可做餐飲、賣店、展覽、藝坊或複合式休閒場所等商業經營，租期5年，可續租3年。月租金因空間大小不同從2萬多至9萬多不等，並另按月營業額每年計收2%權利金，簽約後第1個月裝修期免租金、權利金的優惠條件公開招租，歡迎在地產業進駐。 台東縣政府觀光旅遊處表示，位於台東市精華地區的「魅力商店群」，為臺東縣政府爭取交通部觀光局「國際觀光魅力據點示範計畫」，與臺鐵局合作開發經營的土地上規劃建置，盼望營造內容豐富、吸引遊客停駐的城市空間，也榮獲2016國家卓越建設獎－環境文化類公共工程與都市空間之特別獎殊榮。 即日起至106年9月25日止公告招租，歡迎有意進駐經營業者可查詢臺東縣招標資訊系統公告資訊（http://ttac.taitung.gov.tw/default.asp)，至縣府發包中心購買招標文件，相關訊息請電洽臺東縣政府承辦單位（觀光企劃科）089-332334。
訊息來源：台東縣政府
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