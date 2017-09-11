時間的遺產－原直久攝影展



(中央社訊息服務20170911 16:59:37)1999年底，原直久教授接受第2屆台北國際攝影節聯展的邀請，在國立歷史博物館展出，種下這次雙方合作的因緣。今年本館特別規劃「時間的遺產－原直久攝影展」，展出他特別挑選出來的120餘件作品，涵蓋歷年天涯行腳創作精華，以巴黎為中心的法國、義大利山岳、水都威尼斯、西班牙等歐洲所見，以及亞洲韓國、臺灣、北京、上海等城市。記錄了歐、亞社會及城市的發展與變遷，保存城市之間地貌、文化及價值觀的傳承與演變。



原直久教授，1946年出生於日本千葉縣松戶市。自幼年起即對操作機械產生濃厚的興趣，小學時在他父親的畫室中，偶然發現1935年出版的老師《US相機年鑑》，對他影響至極，從此讓他對攝影產生巨大的興趣，造成棄畫專攻攝影最直接的動機。他後來進入日本大學攝影系就讀，1969年畢業。1976年以「文化廳派遣藝術家駐海外研究員」身分赴歐洲法、德，也曾在1985年再以「日本大學長期海外研究員」駐法。1994年起正式於該校擔任教授一職，至2016年退休，是一位教學、創作經驗均十分豐富的攝影家。他的作品收錄於無數出版品，並獲得許多世界著名博物館典藏。



布列松（Henri Cartier-Bresson，1908-2004）說：「攝影是瞬間的動作，繪畫是一種深思熟慮」。自大學畢業後旅法後，原直久教授執著於使用大片幅和高品質黑白攝影技法來記錄和見證人文都市風情，何嘗不也是體現一種堅持的高貴精神！原教授以他的熱情，從旅歐時期開始，就投注在身處異國城市的研究，對於地景、建築、人文觀察，轉化成時代真實的記錄。他醉心於8×10（inch）大片幅相機的細膩質感，正好表達對攝影純粹的美感。他這一路的堅持，尤其在當今數位攝影席捲而來之際，更是令人感佩！



本項展覽自2017年9月15日起至11月26日止在國立歷史博物館二樓展出，並於9月15日(星期五)下午2時30分舉行開幕典禮暨記者會。原直久教授長年以來對攝影藝術的追求與努力，他的攝影作品保留自然、質樸與純美之各種面相，極具時代意義暨藝術價值，本館希望藉由這此展覽，帶領觀眾一起探索攝影的魅力。(廣告)



訊息來源：文化部



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