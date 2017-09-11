突破不同品牌隔閡 資策會建置智慧家電整合平台 家電控制、電力調節、水質偵測一指搞定



(中央社訊息服務20170911 16:56:44)根據資策會產業情報研究所(MIC)預測，2020 年全球物聯網產值上看1.5 兆美元，物聯網時代來臨，各家廠牌皆推出各類連網家電，包含冷氣、冰箱、風扇、空氣清淨機等，標榜透過App即可遠端控制相關裝置，但是，當家裡各家電皆來自不同品牌，就勢必得開啟不同的App控制，開錯App、找不到對應的家電，都是我們可能會面臨的問題！



為了解決此問題，資策會數位服務創新研究所結合「台灣智慧服務」、「聲寶」及「東元電機」、「台北市電腦公會」及「智慧OPEN API聯盟TODA」共同建置建置「OPEN API智慧家電整合平台」，將各品牌的通訊協定技術整合，推動智慧家庭物聯網開放應用程式介面(OPEN API)共同標準，藉由此平台的整合，打破不同家電品牌之間的隔閡，只需要透過一個App，即能串聯家中電器、遠端遙控操作，實現跨品牌、跨電器的整合平台，解決中小企業電器業者、跨入物聯網市場關鍵的技術瓶頸議題。



資策會與家電業者，特別於2017年WCIT展會期間至9月30日，於空總打造體驗空間，除展示跨品牌的電器控制外，更結合了政府大數據平台，展出急難時刻的相關服務應用，包含地震示警、水質監測、電力調節等。以地震示警為例，當偵測到地震時，系統即會推播急難訊息，即時控制瓦斯或電源等開關，藉此確保居家安全。



目前，資策會並已同步開放「OPEN API智慧家電整合平台」API應用予新創團隊，企盼藉由企業、資服業者以及新創團隊彼此的實質合作，真正打造創新數據分析服務實證案例，驅動全民有感的智慧生活應用服務。



時間：9月1日至9月30日9:00 ~ 17:00 (週一休館) 地點：TAF空總創新基地 通信分隊二樓（聯合餐廳後方）台北市建國南路一段177號



圖說：資策會結合「台灣智慧服務」、「聲寶」、「東元電機」、「台北市電腦公會」及「智慧OPEN API聯盟TODA」 共同建置「OPEN API智慧家電整合平台」，打破不同家電品牌之間的隔閡(左圖)，只需要透過一款App(右圖)，即能串聯家中電器，進而遠端控制。



訊息來源：財團法人資訊工業策進會



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