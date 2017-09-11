不用再擔心上廁所沒有衛生紙、又臭又不乾淨！資策會與和成衛浴合作 打造空總HCG智慧廁間新體驗



(中央社訊息服務20170911 16:50:25)使用公廁時，最讓人抓狂的事，除了衛生紙剛好用完，就是廁所異味過重、地面不潔等問題，尤其在人潮多的松山車站，管理單位常常因此接到民眾客訴，面對「方便」的問題，卻常常令管理者和使用者都「不方便」！



為徹底解決此困擾，資策會數位服務創新研究所(服創所)特別藉由資通訊技術，提出「智慧廁間服務解決方案」，透過聯網感測器結合跨系統任務組成工具，加速產出智慧廁間等跨體系服務系統，與應用業者和成衛浴進行驗證並優化服務推動生態系發展。智慧廁間服務解決方案藉由了解各間廁所狀況，包含衛生紙捲、酒精容量、垃圾桶等各類裝置的使用狀況，如需補充或清潔，便能透過管理系統的App通知人員即時清潔。此外，資策會服創所更進一步利用感測器回收的數據，建構各廁間使用時間數據模型與使用趨勢，透過數據分析結果，讓管理單位能更精確預估備料及人力調度等安排，有效降低客訴情形發生。



2017年WCIT展會期間至9月30日，資策會服創所與和成衛浴特別打造「空總HCG智慧廁間」，安裝氨氣、衛生紙用量及廁間使用狀況偵測等感測裝置，所有感測資料能同步傳回雲端服務平台，透過分析及服務串接工具，可提供下列應用服務：



一、自動偵測異常氣體：當公共廁所(廁間)無人使用時，如氨氣偵測數值異常，表示有可能使用者便後忘記沖水、或排泄物外溢於廁間，透過APP通知請清潔人員前往處理。二、衛生紙用量偵測：平常衛生紙剩下10%會以APP推播通知，請清潔人員更換；但如遇到場域舉辦活動，或人流較多的時段，因衛生紙用量較大，即可自動提高補充基準，剩下30%就可推播訊息，請清潔人員前往補充。三、廁間安全偵測：如使用者在廁所時間超過30分鐘，將會推播訊息，請清潔人員前往詢問，避免人員在如廁過程中發生意外卻無人知曉。



和成衛浴康水竪副總表示，品牌過去著重於馬桶等傳統製造，隨著時代及環境改變，軟硬整合成為趨勢，雲端發展是很清楚的方向，透過與資策會的專業配合，打造專業如廁空間，透過各項偵測設備，讓廁所具備更廣泛功能，且隨著台灣社會邁入高齡化，對於智慧設備的需求將更高，以全國九百萬戶來推算，至少有三分之一住家有此需求，看好市場潛力，下一步會將智慧廁間導入家庭，預估明年就可達成目標，未來也將與資策會持續深化合作。



圖說1：資策會服創所與和成衛浴合作，9月7日起於空總展示「HCG智慧廁間」，透過聯網感測器了解各間廁所使用設備，包含衛生紙用量偵測(左)、自動偵測異常氣體(中)、及廁間安全偵測(右)等裝置。



圖說2：資策會服創所與和成衛浴合作的「HCG智慧廁間」，9月7日於空總展示「HCG智慧廁間」，利用感測器回收的數據，建構各廁間使用時間數據模型與使用趨勢，可進一步提供所需的應用服務，圖為APP(左)及雲端服務平台(右)示意畫面。



訊息來源：財團法人資訊工業策進會



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/220078.aspx