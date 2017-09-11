資策會與中華電信簽「hi-accelerator 新創夢想加速計畫」MOU 整合雙方創業資源、加速育成 培育亞洲物聯網新創團隊



(中央社訊息服務20170911 16:49:57)為了鼓勵國內創業風氣，並提供合適的實證場域資源，財團法人資訊工業策進會數位服務創新研究所(資策會服創所)9月4日與中華電簽訂「hi-accelerator新創夢想加速計畫」合作意向書，未來雙方將會進行「共同加速育成新創公司」的策略合作機制，共同為推動全球創業生態圈而努力。



資策會董事長郭耀煌致詞時指出，資策會作為一個數位創新資源鏈結平台，很榮幸能與國內電信業的龍頭中華電信，展開更緊密的合作，透過雙方資源整合，提供新創公司一個加速發展創新服務的機會。期待藉此雙方合作為基礎，幫助國內業者導入更多創新觀念的生活應用服務，以掌握與開創物聯商機及加速企業合作機會。



資策會與中華電在今(2017)年開啟合作序幕，此次的合作意向書，將能加速台灣新創技術與企業資源對接、享受大企業的創新資源、整合最優質的創業培訓，期待能達到共同成長之目標，以促進智慧物聯產業升級，期待藉此雙方合作為基礎，幫助國內業者導入更多創新觀念的生活應用服務，以掌握與開創物聯商機及加速企業合作機會。



9月4日簽署的「hi-accelerator新創夢想加速計畫」，旨在協助新創團隊共用資策會及中華電信創業加速資源，包含由資策會提供IDEAS Show現有之新創輔導、發表競賽、國際鏈結等培育資源；中華電信提供hicloud及IoT智慧聯網平台等資源；此外，雙方將不定期提供創業團隊工作坊、顧問輔導，專家顧問諮詢服務等免費課程，最重要的是，入選輔導的新創公司還能有機會列為中華電信技術及業務合作之優先考量對象。



中華電信董事長鄭優先生更進一步表示，透過與國內新創業界的重要推手資策會的合作，不僅給年輕人機會創業，並可推廣本公司IoT平台、雲端服務，加速共創智慧物聯生態圈，也藉以導入外部創新能量，促進中華電信業務創新。



事實上，今年7月IDEAS Show創業競賽共有超過35家國內外新創團隊參加，受邀為策略夥伴的中華電信，特別頒發企業獎項兩名，獲得中華電信hicloud雲端服務免費使用一年（獎項價值NT $ 40萬元）。此次資策會與中華電的合作，將進一步建立加速與共同育成機制，透過雙方優勢互補，共同輔導育成入選的新創公司，結合中華電信資源與IDEAS Show新創平台，加速共創智慧物聯生態圈。



圖說：為鼓勵國內創業風氣、提供合適實證場域及資源，資策會與中華電9月4日簽訂「hi-accelerator新創夢想加速計畫」合作意向書；圖為雙方簽約代表－資策會郭耀煌董事長(右二)、中華電信鄭優董事長(左二)，與資策會楊仁達副執行長(右一)及中華電信謝繼茂總經理(左一)二位見證人於會後合影。



訊息來源：財團法人資訊工業策進會



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