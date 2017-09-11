崑山科大樂迎新生 藝人演講、社團展演掀高潮



(中央社訊息服務20170911 16:44:01)新學期新氣象，崑山科大今（11日）舉辦新生輔導，樂迎106學年度新生，今年將各類宣導融入有獎徵答，也邀請到十多組社團蒞臨現場演出，增加開學典禮的趣味性。更讓人期待的是，下午邀請到幽默又搞怪的綜藝主持人浩角翔起的成員阿翔，以「夢想與冒險的飛翔人生」為題，為新生帶來精彩演講。



崑山科大舉辦新生輔導，全校各級行政與學術單位主管皆出席歡迎新生，蘇炎坤校長觀察到，許多新生日前都由家人們陪同報到、搬宿舍、校園巡禮等，可見學生家長抱著極大的期待，希望孩子能有很好的學習資源與成長環境。他也叮嚀大家，大學四年可塑性極高，同學一定要培養自己具備專業、資訊、外語及通識能力，並積極考取證照，學習科系專業課程可為自己打下就業基礎，電腦資訊能力則是數位時代必備的技能，在全球提倡國際化的潮流下，外語能力是不可或缺的語言。文、史、哲、藝術、社會或科學等通識教育，則能拓展學生多元化的知識領域。



蘇炎坤校長舉出台積電董事長張忠謀、亞都麗緻大飯店總裁嚴長壽、前清華大學校長劉炯朗的例子，這群在工業、餐飲或學術等專業成就上擁有傑出表現，卻持續關心社會、教育、科學等議題，兼具專業涵養與人文關懷，成為年輕人的典範。因此，他提醒學生在課業之餘也要多多參與社團、關心社會議題，在課本中獲得知識外，更要實踐於生活，最後他叮嚀大家出門在外要好好照顧自己，同學間也要懂得互相幫忙，讓大學四年更精彩！



崑山科大不斷充實教學資源與優良師資，辦學績效良好，除連續5年榮獲教育部典範科大計畫、連續12年獲得教學卓越計畫，根據統計，去年學生就業率達97%以上，畢業好就業，更能就好業。今年新血加入，新生輔導會上也將友善校園、政策宣導、智慧財產權、性別平等、無菸校園、防制學生藥物濫用等宣導融入有獎徵答，來自公廣系的主持人妙語如珠，為現場炒熱氣氛，韓舞社、跆拳道社、調飲社、歌弦社、劍道社、國樂社、動漫社、熱音社、熱舞社、吉他社與流樂社等社團也帶來精彩演出，博得滿堂采。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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