中華職棒增隊辦法 預計12日定案中央社 (2017-09-11 17:04)
（中央社記者林宏翰台北11日電）中華職棒從2009年起維持4隊規模至今，近年常有第五隊、第六隊呼聲，結果都沒下文；中華職棒大聯盟會長吳志揚今天表示，明天常務理事會後，將宣布新增球隊的明確辦法。
吳志揚今天出席聯盟的活動代言人「棒球女孩」徵選活動，會後提到，12日常務理事會之後有重要消息宣布。
12日各球團代表出席常務理事會，討論包括擴編選秀、陣容補強、加盟金及保證金細節等，吳志揚說，先前已經討論數次，這次開會會更加明確，讓有興趣加入職棒的企業有所依循。
吳志揚表示，按照現有的時程，新球隊加入中華職棒，要經過提出申請、舉辦選秀等程序，最快在2019年可以打二軍，2020年加入一軍比賽，最好的結果是一次增加兩隊。1060911
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