今天國民隊以3:2擊敗費城人，加上馬林魚在延長賽敗給勇士，國民確定在國聯東區封王，成為今年大聯盟第一支在分區封王的球隊。

國民今天派出「天才小史」Stephen Strasburg先發，他面對費城人主投8局只被敲2支安打，送出1次保送，飆10K，將連續無失分局數推進至34局，改寫大聯盟本季紀錄。

國民打線也很相挺，在第6局先靠著3支長打換得2分，8局下Trea Turner一棒把球掃向左外野看台，擊出陽春全壘打，幫助國民拉開比分。

儘管費城人在9局上試圖反撲，不過只攻下2分，國民隊有驚無險收下勝利，加上勇士隊靠著Lane Adams，在延長賽11局下擊出的再見2分砲擊敗馬林魚，國民在國聯東區順利封王。