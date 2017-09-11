MLB／國民國聯東區封王 本季第一隊NOWnews今日新聞 (2017-09-11 17:11)
今天國民隊以3:2擊敗費城人，加上馬林魚在延長賽敗給勇士，國民確定在國聯東區封王，成為今年大聯盟第一支在分區封王的球隊。
國民今天派出「天才小史」Stephen Strasburg先發，他面對費城人主投8局只被敲2支安打，送出1次保送，飆10K，將連續無失分局數推進至34局，改寫大聯盟本季紀錄。
國民打線也很相挺，在第6局先靠著3支長打換得2分，8局下Trea Turner一棒把球掃向左外野看台，擊出陽春全壘打，幫助國民拉開比分。
儘管費城人在9局上試圖反撲，不過只攻下2分，國民隊有驚無險收下勝利，加上勇士隊靠著Lane Adams，在延長賽11局下擊出的再見2分砲擊敗馬林魚，國民在國聯東區順利封王。
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