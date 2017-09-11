【台灣醒報記者蔡旻豪綜合報導】西班牙「蠻牛」納達爾在美網公開賽男單上，以直落三成績壓倒性地輾壓南非選手安德森，繼2010、2013年之後第3度在美網封王，笑納納達爾生涯第16座大滿貫金盃，加上此次的冠軍獎金370萬美元，生涯總獎金已累近9000萬美元，在大滿貫賽冠現役選手中，僅次於宿敵「瑞士球王」費德勒的19座。

納達爾在美國網球公開賽男單決賽，耗時2小時27分鐘，依《美網官網》成績以6比3、6比3、6比4，拍落南非安德森，捧回生涯第16座大滿貫金盃。這是繼2013年後，睽違4年拿下第三座美網冠軍。其實自從納達爾2004年在大滿貫賽中摘冠後，就一直為膝傷所擾，還因此9次缺陣大滿貫賽事，其中包括2015年和2016年都沒能打進大賽4強之後，就有人認為「蠻牛」巔峰已過。

但納達爾今年隨即以亮眼表現讓所有懷疑者跌破眼鏡，年初殺進澳洲公開賽冠軍決賽時，雖輸給費德勒，但狀況依然保持良好，於6月法網擊敗瓦林卡，拿下他在法網的第10座冠軍，再次奠定「紅土之王」地位。

對於世界排名32的安德森而言，這是他經歷34次嘗試之後首次闖進大滿貫決賽，也是繼1965年以來首位殺進美網決賽的南非選手。但他在這場比賽共出現40個非受迫性失誤，相較於納達爾的11個表現顯然相差甚鉅。

安德森在面對納達爾時，完全無法製造出一個破發點。安德森賽後表示，納達爾雖與他同年，但他一直仰望著納達爾，能與網壇最棒的球員對打是他的榮幸。

此次美網是長年教導納達爾打球的叔叔東尼最後一次隨他出戰大滿貫賽。納達爾賽後指出，因為東尼帶給他動力，才能使他以意志力熬過膝傷煎熬的生涯。對於東尼只有感謝讓他變得更強，再創生涯高峰。納達爾賽也透過推特感謝所有支持他的球迷。美網官方推特