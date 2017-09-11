【台灣醒報記者譚有勝台北報導】國寶級影像藝術大師黃心健穿戴著VR體驗科技衣翩翩起舞，只見螢幕上的VR影像在聲光下完美展現舞姿，令與會者對台灣的科技藝術嘖嘖稱奇。本屆「世界資訊科技大會」不但有科技展覽，更有大師論壇，吸引了上千位外賓前來台灣「朝聖」。總統蔡英文11日在開幕時表示，台灣將展現走進數位時代的雄心，並將編列特別預算加速執行數位基礎建設。

資訊科技大會開幕

世界資訊科技大會執行會指出，第21屆世界資訊科技大會是全球最具影響力的科技盛典，繼10日率先在台北世貿一館數位夢想大展熱鬧登場之後，11日將正式展開一連三天的大會活動。本屆台灣的不但有大規模的科技展覽，更出版資訊史故事，以及無數科技大師論壇，吸引上千位外賓來參加，希望透過數位夢想大展，充分展現台灣產學研發能量與成果，讓年輕世代能夠利用數位技術再創經濟起飛的奇跡。

除此之外，本屆大會開幕特別邀請曾獲威尼斯影展《最佳VR體驗獎》的國寶級影像藝術大師黃心健，穿戴IOT衣服裝置，以舞蹈與科技聲光特效進行互動，展現科技藝術的魅力，象徵人文藝術與科技應用的融合，在國際舞台上綻放光彩。

展現數位時代決心

「數位經濟是每個國家產業發展的關鍵領域」，蔡英文表示。歷經17年，「世界資訊科技大會」再度由台灣舉辦是一個很大的鼓勵。政府為了實現「數位國家、智慧島嶼」的轉型目標，已開始積極推動法規鬆綁，並推出「亞洲‧矽谷」等產業創新計畫。同時，也規劃創新經濟發展方案來強化數位基礎建設，並編列特別預算加速執行。

她認為，台灣正從硬體代工跨入軟體創新的領域，資訊科技與AI的優秀人才和企業來台，發展更多創新的數位產品和應用服務。此外，政府將努力打造適合產業創新的環境，讓年輕世代實踐各種數位夢想。

臺灣有很強的決心走進數位時代，她強調。在接下來的大會論壇，政府也將積極參與，吸取與會者的經驗和觀點，做為政策推動的參考。特別是接下來5年，WCIT都會在亞洲舉辦，臺灣是亞洲巡迴的第一站，期待藉由這個平台，連接亞洲國家，共同商議未來的智慧與應用科技發展。