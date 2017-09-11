【環球網綜合報導】據韓聯社9月11日報導，韓國陸軍當天表示，韓美陸軍共同主辦的太平洋地區陸軍參謀長會議及陸軍管理研討會將於18-21日在首爾舉行。

據報導，今年會議的主題為「地面軍隊共同應對非傳統安全威脅」，韓國、美國、中國、日本和印度等亞太地區以及來自印度洋、歐洲、北美、南美等共29個國家的陸軍首腦及軍部高官將出席會議。

兩場大會的聯合開幕式將於18日舉行，聯合國前秘書長潘基文將出席並發表主旨演講。前韓國駐美大使崔英鎮、韓美聯合司令部司令文森特？布魯克斯、韓國國立外交院教授申范澈等國內外外交安全領域專家將在會議上發表演講並進行討論。與會者將探訪板門店以及非軍事區第三地道，印尼、菲律賓、緬甸等9個國家的代表團還將訪問生產K-2坦克等武器的6家韓國軍工企業。

陸軍參謀長會議旨在增進亞太地區陸軍首腦的溝通了解、深化區域安全合作，從1999年起隔年舉辦至今。陸軍管理研討會是亞太地區陸軍高層人士共同出席商討區域共同關注話題，從1978年起舉辦的年度軍事會議。(實習編譯：董麗 審稿：李婷婷)