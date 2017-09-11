美網／詹詠然聲明問題在哪？ 網友：請辛吉絲喬賽程最瞎NOWnews今日新聞 (2017-09-11 16:44)
世大運網球女雙金牌詹詠然因為熱衰竭混雙賽事棄賽，卻又在美網現身奪冠，引發外界諸多質疑，而她也在奪冠後馬上發表聲明，但有不少網友無法接受，其中詹詠然的聲明中，提到「我的搭檔辛吉絲（Martina Hingis）協助向美網大會申請，讓女雙首輪排到8/31之後再打」，被認為是「喬」賽程，再度讓詹詠然被砲轟。
詹詠然提到：「2017世大運在台北舉辦，美網賽事緊接其後，我想為家鄉出賽，又希望爭取美網機會，真的很想兼顧。」也有網友解讀是「兩邊獎金都想要」。
在知名電子佈告欄「PTT」上，還有網友整理「神翻譯」，這也讓不少支持與反對詹詠然的球迷形成兩派說法。
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