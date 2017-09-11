原標題：士氣低迷！印百名軍官集體走上法庭 ，控訴晉陞不公

[環球網綜合報導]印度軍隊士氣低落的問題近期頻頻被曝光，這次更是有上百名陸軍軍官「集體爆發」，他們走上印度最高法院，控訴印度軍中不合理機制。據《印度時報》9月11日報導，有100多名中校和少校級別的軍官走上最高法院，稱陸軍勤務部隊的官員在晉陞中受到「歧視以及不公平」待遇。

百名軍官控訴軍中晉陞機制不公

據報導，此次上訴的軍官們提到：「軍隊和政府在晉陞方面的歧視行為已造成了巨大不公，這會嚴重影響軍官士氣，進而對國家防務造成了不良影響。」他們還表示，如果無法在晉陞機制中確保人人平等，那麼就不要將陸軍勤務隊像作戰部隊那樣部署在作戰區域中。

這些上訴的軍官們通過法律顧問質疑說，陸軍勤務隊的官員被部署到作戰區域，明明和作戰部隊面臨同樣的挑戰，為什麼只有負責勤務工作的軍官要被剝奪晉陞的權利？他們還表示：「部隊和聯合政府只在需要調度的時候想到我們，但是在晉陞的時候就不記得了，這侵犯了中層陸軍軍官的基本權益。」上訴的軍官稱，這種長期的晉陞歧視對那些勤懇服役超過10至15年的軍官士氣有很大的打擊。

據報導，請願者還要求最高法院對軍隊和政府下達命令，要求他們「遵守法律相關規定，即在印度軍中，作戰部隊和陸軍勤務隊是一個整體，對待他們應當與對待其他所有部隊相同」。他們還說：「相反，如果軍隊和聯合政府不能做到這一點，除非有緊急情況發生，否則作戰部隊和勤務隊將很有可能不再聽他們的調度。」

印度陸軍頻頻被曝士氣低迷問題

其實這已不是首次有關印度軍中士氣不高的問題曝光。在今年年初，有印度士兵發視頻抱怨部隊伙食太差、常常挨餓，並將此歸咎於軍方的「腐敗」。隨後今年4月，在印控克什米爾斯利那加舉行議會補選期間，印軍被曝將一名當地人綁在軍車前作「人盾」，引來輿論批評。今年7月份，印控克什米爾地區更是發生士兵使用AK 47步槍打死上級的意外。當時，這名年輕士兵由於在執勤時被發現使用手機遭到上級警告並被沒收手機，但在沒收手機過程中由於手機屏破碎，該士兵選擇用一把AK47步槍當場將這名軍官當場打死。

據總部在歐洲的「克什米爾觀察網」報導，在印控克什米爾地區的印度軍隊里，類似流血衝突不時發生，不少印度士兵沒死於「敵軍」之手，卻因為各種糾紛命喪戰友槍下，例如，在2016年，有兩名印度陸軍士兵曾開槍互射，結果一死一傷。專家分析稱，遠離家人、環境惡劣等原因讓印度士兵精神壓力大增，導致「軍營相殘」事件頻發。

英國廣播公司曾援引印軍消息人士的話說，印控克什米爾地區駐軍士氣「非常低落」，很多士兵漸漸對印軍在克什米爾地區扮演的角色感到不自在，「擔心自己實質上變成佔領軍身份」。