中華職棒與「M17 Entertainment」合作第二代棒球女孩徵選，將於16日最終決選，選出12名女孩透過培訓後，將在中職賽事亮相，為台灣棒球加油。11日中職會長吳志揚（右）與17 Media創辦人黃立成（左）合影。中央社記者吳家昇攝 106年9月11日