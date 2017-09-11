中職棒球女孩 9/16決選（2）中央社 (2017-09-11 16:50)
中華職棒與「M17 Entertainment」合作第二代棒球女孩徵選，將於16日最終決選，選出12名女孩透過培訓後，將在中職賽事亮相，為台灣棒球加油。11日中職會長吳志揚（右）與17 Media創辦人黃立成（左）合影。中央社記者吳家昇攝 106年9月11日
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