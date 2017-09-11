默克爾表態不承認克里米亞屬俄 遭俄外交部反駁北京新浪網 (2017-09-11 16:19)
[環球網報導 記者 齊瑩]德國自由民主黨領導人克里斯蒂安？林德納8月曾提出，建議歐洲無限期「暫時」承認克里米亞屬於俄羅斯，並尋求與俄發展關係而非繼續加大對其施壓。據俄新社9月10日報導，德國總理默克爾日前在接受德國《法蘭克福彙報》採訪時對此表示反對，還將克里米亞併入俄羅斯與德國的分裂相提並論。她的這一言論引來了俄羅斯外交部和俄議員的批評。
默克爾表示，不能承認克里米亞屬於俄羅斯，她說道：「如果聽到要承認克里米亞屬於俄羅斯，我就會考慮：要是當時在『德國分裂了，什麼都不會改變』的號召下，也以這種（認可）態度對待德意志民主共和國會怎樣呢？」
對此，俄羅斯聯邦委員會信息政策委員會主席阿列克謝？普什科夫10日通過推特發文向默克爾喊話：「默克爾應該想想俄羅斯對德國統一所發揮的作用。德國人民不應將國家統一歸功於基輔。」普什科夫稱，可以與德國統一相比較的正是克里米亞加入俄羅斯。
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃當日則在臉書上戲謔道，德國媒體第二天可能會說，「讓德國人如此畏懼的俄羅斯黑客這次攻擊的不是競選團隊，而是候選人的伺服器」。她還回顧稱，俄外長拉夫羅夫2015年在慕尼黑會議上談及克里米亞公投時提到，「德國的統一沒有通過任何公投，我們對此非常支持」，這在當時就引起了現場公憤。而今，默克爾卻再次同時提到了克里米亞和德國統一。
扎哈羅娃說，默克爾的聲明其實是清楚表明克里米亞公投公平性的「鐵證」。她強調稱，克里米亞人民和俄羅斯人民不願意分離，並不是克里米亞人民和烏克蘭人民不願分離，這一點不只2014年的公投可以證明，自蘇聯解體后，克里米亞人民多次想要舉行公投的嘗試也可以證明。
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