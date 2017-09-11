道奇隊今天以1:8敗給洛磯，吞下近期10連敗，讓自家球員Justin Turner（透納）都說：「我們現在是最爛的球隊。」

道奇隊在9月2日以1:0擊敗教士，風光拿下本季第92勝，沒想到過了10天，勝場數還是停留在92場。

這段期間道奇隊苦吞10連敗，而且在近16場比賽中，吞下15場敗仗，原本和國聯西區第2的響尾蛇還有雙位數勝差，到現在只差9場。

「不論之前寫下什麼紀錄，我們是現在大聯盟最糟糕的球隊。」Turner說：「我們在3個月前所做的事情，並不能代表現在，在這個聯盟不會有人同情我們，也不會有人說：『喔!可憐的道奇隊。』」