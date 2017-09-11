科技部國際投資媒合會 台新創團隊耀眼中央社 (2017-09-11 16:30)
科技部攜手WCIT舉辦國際投資媒合會，吸引國內外87個新創團隊報名，又以台灣萬里雲互聯最受青睞，科技部次長許有進（左）11日表示，盼藉此加足馬力助國內新創團隊鏈結國際資源發展。中央社記者黃麗芸攝 106年9月11日
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