中華職棒／和史總長談一小時 彭政閔：聊對球隊想法NOWnews今日新聞 (2017-09-11 16:04)
先前中信兄弟至澄清湖比賽時，陣中球星彭政閔和總教練史耐德長談一個小時，彭政閔表示，當時主要是閒聊，以及談一些對球隊的想法。
「簡單的閒聊，包括自己的傷勢，還有一些球隊的想法，怎麼去互相溝通比較適當，還不錯，大家都有想這麼做。」彭政閔說。
目前到了下半季，兄弟各項數據明顯下滑，目前位居聯盟爐主，彭政閔表示，贏球的時候慶祝很簡單，但輸球時必須找出原因，這樣才能進步。
談到自己的傷勢，彭政閔表示，手腕消腫許多，已經慢慢可以轉動，但如果角度太大還是沒辦法，目前仍持續維持球感以及體能，希望能夠趕緊回到球場。
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