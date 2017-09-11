▲李春秋教練表示「公道自在人心」。（圖／陳明安攝 ）

世大運中華隊網球混雙項目無法奪金，詹詠然與謝政鵬搭擋，因為詹詠然熱衰竭棄賽，最後只能奪下銅牌，不過隨著詹詠然美網女雙奪冠，不少質疑「裝病」聲浪也反漲，而世大運網球隊總教練李春秋當時說的「公道自在人心，海水退了，就知道誰沒穿褲子」一說，仍引起熱議。

李春秋在個人臉書上寫下：「海水快退了」，被謝政鵬看到，他也馬上轉發「教練褲子繫緊了，熱衰竭真的很嚴重的」，讓人聯想到詹詠然。

詹詠然今天凌晨突然發表聲明，內容提到「但身體不適是沒想到的意外，當時身體狀況經由現場醫生判斷才做出棄賽決定。這造成大家誤會和紛擾不斷，我個人要負最大責任。特別向混雙搭檔謝政鵬說聲對不起，抱歉沒能一起奮戰，在家鄉主場得到更好成績。」