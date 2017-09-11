（圖片截自詹詠然 Latisha Chan臉書）

世大運於上個月底閉幕，而中華隊網球女將詹詠然、詹皓晴姊妹在奪下女雙金牌之後，詹詠然因為身體不適而退出與謝政鵬搭擋的混雙準決賽，最終替中華隊拿下一面銅牌，而謝政鵬的姊姊謝淑薇在臉書上開砲，質疑詹詠然是「預謀退賽」，引發各界討論。

前日謝政鵬也在臉書公布7月26日與教練的LINE對話內容，對話內容中謝政鵬向教練表示「我覺得可能詹不會打」，教練也回以「有可能」，再度引起網友不滿。

而事隔兩週，詹詠然奪下美網女子雙打冠軍後，今日她也在臉書發文說明，她表示自己很想兼顧世大運及美網，指搭擋辛吉絲也協助向美網大會申請，讓女雙首輪排至8月31日後再打，若世大運混雙進入金牌戰，裁判長也願行文至美網說明。

她也解釋身體不適是沒想到的意外，而當時的身體狀況是經由現場醫生判斷才做出棄賽決定，對此她說個人要負最大責任，也向混雙搭檔謝政鵬以及關注世大運的人說抱歉，並表示讓大家失望了。

然而網友似乎對詹詠然的這篇聲明不買單，許多網友也紛紛在底下留言質疑聲明中的內容。

美網時間說喬就喬

不少人質疑美網的時間怎麼可能說喬就喬，更酸這樣的聲明是否驗證「詹家喬事情是常態」的傳聞。謝淑薇雖未在臉書真對此事發文，但她在臉書上詢問「大家想要看她跟誰配雙打？」時有網友建議「搭Hingis可以幫忙喬大滿貫賽程也不錯！」

對此，謝淑薇也回應表示「只有其它比賽將比賽推前，讓選手爭取多一兩天時間休息備戰大滿貫，沒有大滿貫為選手改變時間的。看一下以前的四大賽前一週的賽事決賽，都是週日。進幾年才改到週六甚至週五決賽。」透露對於「喬時間」的不解。

以「身體不適」帶過

詹詠然在世大運混雙賽事因身體不適而棄賽，剛開始傳是因為暈眩症發作，但後來又有熱衰竭一說，讓不少網友不滿詹詠然僅以「身體不適」帶過，等於沒解釋到當時棄賽的原因。

網友質疑只是想賺獎金

在聲明中，詹詠然除了表示原本希望能幫台灣在女雙、混雙和女團都拿金牌以外，她也向混雙搭擋謝政鵬表示抱歉，沒能一起奮戰在家鄉得到更好成績，但網友認為詹詠然在女雙比賽中就已經為家鄉出賽，何必連混雙都不留給別人，質疑她只是想賺獎金，酸詹詠然的聲明沒有誠意和邏輯。