防黑色素瘤擴散 澳洲研究人員找到新療法中央廣播電台 (2017-09-11 10:56)
根據今天(11日)發表的一項研究，澳洲研究人員表示，一項新的合併療法可以阻止世上最致命性皮膚癌—黑色素瘤(melanoma)的發展進程，並防止它擴散到其他器官。
由位於雪梨的澳洲皮膚癌協會(Melanoma Institute Australia)所進行的兩項國際藥物試驗結果證實，研究人員能成功阻止已手術移除腫瘤的第三期黑色素瘤病患的癌細胞擴散。
這些病人先前有高達40%到70%的機率病情可能加重或變得致命。
皮膚癌協會醫療主任朗恩(Georgina Long)今天在新英格蘭醫學雜誌(New England Journal of Medicine)發表的研究中表示，「這些醫療試驗結果顯示，我們可以停止它(黑色素瘤)的發展進程，並積極防止它的擴散保住性命。」
他說，「我們要讓黑色素瘤變成慢性疾病而非絕症的終極目標，現在已更接近達成階段。」
根據世界衛生組織(WHO)統計，每3個癌症病人中就有1人是皮膚癌患者，而澳洲是全球黑色素瘤發病率最高的國家，每5小時就有1名澳洲人因黑色素瘤死亡。
儘管90%的患者可以透過移除腫瘤得到治癒，但仍有10%的患者因為太晚發現而出現癌細胞擴散。
朗恩並補充，「這些結果將改變我們治療黑色素瘤病患的方式，也改變他們的生活品質。」
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