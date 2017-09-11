陳建禎簽約加盟北海道VOREAS（3）中央社 (2017-09-11 15:50)
過去兩年都在中國排球聯賽征戰的台灣排球好手陳建禎（右2），新的賽季將加盟日本北海道VOREAS，成為台灣第一名挑戰日本職業聯賽的男子選手。球團本部長池田憲士郎（右）11日在台北與陳建禎一同出席簽約記者會，陳建禎父母也出席。中央社記者徐肇昌攝 106年9月11日
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 喜特麗 落地/下嵌式60CM臭氧電子鐘。LCD面板ST筷架烘碗機 (
- OLIVIA 經典格紋 加大雙人床包被套四件組
- SCUDERIA FERRARI 法拉利銀色流星限定腕錶(銀/44mm) FA0870
- GUCCI Horsebit 羅馬唯美手鍊腕錶-咖啡 YA139501
- ALMI-100CM 4 ETAGERES 工業風展示架W100*D40*H200CM
- 德國BRAUN百靈-電波數位氣象站鐘-黑(BNC013BK-RC)
- POLICE 義大利警察都會款個性型男眼鏡-半框(渲染藍) POV871
- 【CK】2014男時尚尊爵黑棕兩用皮帶【預購】
- A-LUXE 亞立詩 GIA 0.30克拉 FSI1 /3EX鑽石搭配18K戒-精選
- TISSOT PR100 鈦金屬 當代經典時尚女錶-黑/28mm
禪師前任!公牛迎回喬丹恩師 他能否將韋德留住【北京新浪網】
比盧卡庫莫拉塔強！90后第1中鋒是他 曼聯挖不動【北京新浪網】
來了?火箭GM暗示有新動作 甜瓜入休城倒計時?【北京新浪網】
差梅西9球C羅太想追上他 單場狂射12腳越踢越急【北京新浪網】
穆里尼奧又逼近弗格森一神蹟 衝擊曼聯隊史紀錄【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多