陳建禎簽約加盟北海道VOREAS（2）中央社 (2017-09-11 15:50)
過去兩年都在中國排球聯賽征戰的台灣排球好手陳建禎（左），新的賽季將加盟日本北海道VOREAS，成為台灣第一名挑戰日本職業聯賽的男子選手。球團本部長池田憲士郎（右）11日在台北與陳建禎出席記者會簽約，隨後池田憲士郎送上球隊制服給陳建禎。中央社記者徐肇昌攝 106年9月11日
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