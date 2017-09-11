陳建禎挑戰日職聯賽 台灣排球第一位中央社 (2017-09-11 15:50)
過去兩年都在中國排球聯賽征戰的台灣排球好手陳建禎，新的賽季將加盟日本北海道VOREAS，成為台灣第一位挑戰日本職業聯賽的男子選手。中央社記者徐肇昌攝 106年9月11日
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