（中央社記者吳家豪台北11日電）蘋果發表會將在台灣時間13日凌晨登場，3C通路商燦坤即日起至9月30日推出「iPhone舊換新估估機計畫」，以iPhone 7 Plus 256G為例，最高可折抵新機約新台幣1萬8800元。



燦坤發布新聞稿表示，隨著消費者對手機舊換新意識提升，燦坤所有蘋果商品舊換新的數量，今年較去年成長5倍；以往iPhone占燦坤蘋果商品舊換新回收數量約3成，受惠於蘋果發表會在即，近一個月內已經增加到5成以上。



燦坤表示，「iPhone舊換新估估機計畫」除了希望提升消費者對iPhone舊機回收的意識，對喜愛iPhone的消費者來說也不失為一種高額補貼。



凡預約並攜帶舊款iPhone至全台燦坤Apple Shop由蘋果專員進行鑑定報價流程，其舊機回收價可於10月15 日前適用，且可多台手機折抵一支新機。iPhone鑑價流程包括開機檢查、商品配件完整與否、外觀檢查有無刮痕凹傷，同時也會檢查照相機、藍牙、Wi-Fi、喇叭等功能是否正常。



以目前最熱門的iPhone 7 Plus為例，燦坤舊換新折價1萬3300元到1萬8800元不等，iPhone 7折價則是1萬1400元到1萬6100元；至於2年前上市的iPhone 6s Plus折價為7600元到1萬2300元，iPhone 6折價為6600元到1萬400元。1060911