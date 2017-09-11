【大成報記者于郁金/連凱斐/臺南報導】英國《泰晤士高等教育》專刊近日公布2018年世界大學排名榜，列出77個國家的大學入圍前1000名最終名單，其中，國立臺南大學與其他共計26所大學進入前一千名榜內，名列世界第822名，在臺灣學校排名第15名，南大師生得知消息，對於該校受到國際的肯定，感到十分光榮。《泰晤士高等教育世界大學排名》獲評為全球最具影響力的大學排行榜之一，以經濟活動與創新、國際化程度、教學與學生(教學品質、博士學位人數、師生比、研究經費)、研究指標(研究國際聲望、學術論文發表、研究收入)以及學術論文影響等五大面向，作為大學排名的評比指標；南大今(106)年是首次參與受評，即入選前1千名，顯示南大在教學、研究、國際化上的表現，具有相當的國際競爭力。臺南大學是臺南歷史最悠久的高等學府，歷經師範、師專、師院與綜合大學時期，目前設置有教育、理工、人文與社會、環境與生態、藝術、管理六大學院；近年來，每年教師期刊論文發表約300篇，執行各部會委辦與產學計畫近500件、金額達4.8億元，今(106)年通過教育部教學創新試辦計畫、大學社會責任實踐計畫，師生校外競賽表現亮眼，校務發展穩健成長。臺南大學校長黃宗顯表示，南大進入世界前一千名大學是所有師生努力的成果，南大是一所教學創新、產學豐富，兼具人文、專業、在地化、國際化、大師雲集、創新與永續發展的特色大學，這次受國際的肯定，是南大百年來一步一腳印的努力，期盼繼續深耕在地並強化國際交流，成為具在地特色且與世界接軌的精緻典範型大學。