臺南大學一步一腳印進入世界大學排名前一千大大成報 (2017-09-11 13:30)
《泰晤士高等教育世界大學排名》獲評為全球最具影響力的大學排行榜之一，以經濟活動與創新、國際化程度、教學與學生(教學品質、博士學位人數、師生比、研究經費)、研究指標(研究國際聲望、學術論文發表、研究收入)以及學術論文影響等五大面向，作為大學排名的評比指標；南大今(106)年是首次參與受評，即入選前1千名，顯示南大在教學、研究、國際化上的表現，具有相當的國際競爭力。
臺南大學是臺南歷史最悠久的高等學府，歷經師範、師專、師院與綜合大學時期，目前設置有教育、理工、人文與社會、環境與生態、藝術、管理六大學院；近年來，每年教師期刊論文發表約300篇，執行各部會委辦與產學計畫近500件、金額達4.8億元，今(106)年通過教育部教學創新試辦計畫、大學社會責任實踐計畫，師生校外競賽表現亮眼，校務發展穩健成長。
臺南大學校長黃宗顯表示，南大進入世界前一千名大學是所有師生努力的成果，南大是一所教學創新、產學豐富，兼具人文、專業、在地化、國際化、大師雲集、創新與永續發展的特色大學，這次受國際的肯定，是南大百年來一步一腳印的努力，期盼繼續深耕在地並強化國際交流，成為具在地特色且與世界接軌的精緻典範型大學。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- ESCENTS伊聖詩 白色薔薇賦活再生精華(50ml)
- 【BH】i-Artic Dual 立式健身車 H674U
- 【美國 HEALTHY BACK BAG】TEFLON寶背包-小(舒適、減壓、專
- MONDAINE 瑞士國鐵設計系列限量腕錶 - 海軍藍 / 26mm
- 【大巨光】花灑淋浴組_一般型(TAP-118004)
- 【philosophy肌膚哲理】驚喜優雅20週年限定版身體禮盒
- PRADA TESSUTO 反折尼龍手提斜背包(咖)
- LEZYNE POWER DRIVE 1100XL USB充電光學透鏡LED高亮度前燈(
- 【ORIN】經典復古 素面金屬飾釦菱格縫線粗跟短靴(墨綠)
- 台塑生醫-銀髮綜合維他命複方膜衣錠(60錠/瓶) 5瓶/組
禪師前任!公牛迎回喬丹恩師 他能否將韋德留住【北京新浪網】
比盧卡庫莫拉塔強！90后第1中鋒是他 曼聯挖不動【北京新浪網】
來了?火箭GM暗示有新動作 甜瓜入休城倒計時?【北京新浪網】
差梅西9球C羅太想追上他 單場狂射12腳越踢越急【北京新浪網】
穆里尼奧又逼近弗格森一神蹟 衝擊曼聯隊史紀錄【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多