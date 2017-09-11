彭政閔：贏球慶祝簡單 輸球檢討最難中央社 (2017-09-11 14:02)
（中央社記者林宏翰台北11日電）兄弟隊連3年闖進中華職棒冠軍戰，今年上半季原本進逼王座，下半季卻苦嚐墊底；球迷該如何面對？對此中信兄弟球星彭政閔說：「贏球、慶祝很簡單，輸球檢討才是最難的。」
彭政閔從8月25日右手挫傷缺陣至今，這星期可以嘗試揮棒，力拚9月底的季末歸隊，今天在台北發表個人品牌、成立協會回饋基層，也談到球隊近況。
呼應8月6日過生日講出的名言「在批評之下成長，得到的勝利更值得回味」，彭政閔對於球隊逆境，也抱持著樂觀進取態度，「如果不知道檢討，輸球的機會只會更多，多多學習、改善問題才能從失敗中爬出來。」
中信兄弟下半季距首位9場勝差，打進季後賽還有一條生路是靠Lamigo囊括上下半季冠軍。
彭政閔因傷缺陣之餘，上星期在高雄一軍比賽現身，與總教練史耐德深談近一小時，是否反映民意？彭政閔輕描淡寫說：「講一些球隊的想法，簡單閒聊，也聊自己的傷勢，就是一些球隊的想法，怎麼互相溝通比較適當，還不錯，大家都想要這樣。」1060911
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