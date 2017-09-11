在先發投手Trevor Bauer(鮑爾)主投6又1/3只掉了2分的優質先發下，印地安人今天在主場以3：2驚險戰勝金鶯，將球隊連勝延續到第18場。

印地安人今天首局就靠著Francisco Lindor和Lonnie Chisenhall 的接連安打攻佔上二、三壘，接著Jose Ramirez敲出滾地球打回球隊的第一分。

金鶯在6局上靠著Jonathan Schoop的安打將比分給追平，但印地安人在下一個半局，靠著Roberto Perez以及Francisco Lindor的2發陽春但，再次取得領先。

在這之後，球隊換上勝利組牛棚上來守成，此役印地安人四任後援投手都沒有掉分，最終也幫助球隊守下1分的領先，並接連勝延續到第18場。僅差2場就能追平2002年運動家隊所寫下的20連勝紀錄。