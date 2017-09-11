MLB／鮑爾優質好投 印地安人寫18連勝NOWnews今日新聞 (2017-09-11 13:56)
在先發投手Trevor Bauer(鮑爾)主投6又1/3只掉了2分的優質先發下，印地安人今天在主場以3：2驚險戰勝金鶯，將球隊連勝延續到第18場。
印地安人今天首局就靠著Francisco Lindor和Lonnie Chisenhall 的接連安打攻佔上二、三壘，接著Jose Ramirez敲出滾地球打回球隊的第一分。
金鶯在6局上靠著Jonathan Schoop的安打將比分給追平，但印地安人在下一個半局，靠著Roberto Perez以及Francisco Lindor的2發陽春但，再次取得領先。
在這之後，球隊換上勝利組牛棚上來守成，此役印地安人四任後援投手都沒有掉分，最終也幫助球隊守下1分的領先，並接連勝延續到第18場。僅差2場就能追平2002年運動家隊所寫下的20連勝紀錄。
關鍵字：
上一則：申花官方宣布主帥波耶特辭職
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
禪師前任!公牛迎回喬丹恩師 他能否將韋德留住【北京新浪網】
比盧卡庫莫拉塔強！90后第1中鋒是他 曼聯挖不動【北京新浪網】
來了?火箭GM暗示有新動作 甜瓜入休城倒計時?【北京新浪網】
差梅西9球C羅太想追上他 單場狂射12腳越踢越急【北京新浪網】
穆里尼奧又逼近弗格森一神蹟 衝擊曼聯隊史紀錄【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多