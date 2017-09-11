（中央社記者林宏翰台北11日電）中華職棒招牌球星「恰恰」彭政閔今天宣布成立個人品牌，首波商品銷售所得，扣除成本全數捐給「火星人運動發展協會」，未來協助青少年重訓、心理素質。



兩年前，彭政閔曾經感嘆「30歲才知道重量訓練的重要」，如今39歲的他，職業生涯第17年宣布成立自己的個人品牌、協會，準備用來推展8歲到15歲運動員重量訓練、運動心理領域。



職業生涯從「二代象」出發，彭政閔這17年來獨立於旅外風潮之外，深耕本土中華職棒，曾說不懂重訓、較晚接觸運動心理學，卻也打出「火星人」的封號，過去16個球季單季打擊率都破3成。



「其實滿害羞的」談到協會名稱用了火星人，彭政閔不改低調幽默，這正是他連續13年明星賽第一高票的討喜個性，但他說：「如果可以讓人一看到就想到我，用火星人也很好。」



火星人運動發展協會目前尋找教練、規劃訓練項目，最快在年底舉辦訓練營，提供重量訓練、心理訓練課程。而為了提供協會運作資源，彭政閔順勢推出個人品牌，以CHIA字樣為識別符號，首波T恤開放預購已經賣出800件，粗估收入約新台幣百萬元。



彭政閔去年季後首次赴美，學習新的訓練方式，這次宣布成立協會，另外強調運動心理的重要，似乎是以自己一路走來的棒球歷程發想，協助下一代有更好的發展。



彭政閔說，東方訓練比較軍事化，小朋友心理層面不夠成熟時，可能容易恐懼、放棄打球，或是低潮的時候迷失自己，未來希望與台灣師範大學教授季力康合作，在運動心理學方面幫助更多小朋友。



彭政閔8月25日右手挫傷，這段期間在屏東復健，這星期可以嘗試揮棒，力拚9月底的季末歸隊。他今年與中信兄弟隊簽下兩年球員、4年教練合約，至少打完明年球季、過完40歲生日才會退休。1060911